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    Чуперка выкупил у «Балтики» контракт и перешел в «Ростов»

    В «Балтике» сообщили о переходе игрока команды Валерии Чуперки в «Ростов». Полузащитник выкупил у клуба личный контракт.

    «Когда шли переговоры о переходе Валерия в «Балтику», интерес к нему проявляли несколько клубов РФПЛ. Поэтому по просьбе игрока в контракт был внесeн пункт о самовыкупе. Этим пунктом Валерий и воспользовался.

    Мы предлагали ему новый контракт – на улучшенных условиях, однако игрок предпочел покинуть «Балтику». Мы благодарны Валерию за время, проведенное у нас, и желаем ему дальнейших успехов», – сказал генеральный директор клуба Теймураз Лепсая.

    В текущем сезоне 25-летний хавбек провел в первенстве ФНЛ 12 матчей, в которых забил один гол.

    Источник: ФК «Балтика»

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    10.01.2018 18:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 11 января 2018, 00:02

      Не знаю этого игрока, но уже радует то, что есть движуха в Ростове..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 10 января 2018, 21:58

      Балтика ему предлагала ящик пива и икру

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 10 января 2018, 21:40

      Дожили! Теперь футболисты сами себя у клубов выкупают)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +355

      kvm5 10 января 2018, 18:27

      сам себе хозяин

      0
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