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Чуперка выкупил у «Балтики» контракт и перешел в «Ростов»

10 января 2018, 18:15
4

В «Балтике» сообщили о переходе игрока команды Валерии Чуперки в «Ростов». Полузащитник выкупил у клуба личный контракт.

«Когда шли переговоры о переходе Валерия в «Балтику», интерес к нему проявляли несколько клубов РФПЛ. Поэтому по просьбе игрока в контракт был внесeн пункт о самовыкупе. Этим пунктом Валерий и воспользовался.

Мы предлагали ему новый контракт – на улучшенных условиях, однако игрок предпочел покинуть «Балтику». Мы благодарны Валерию за время, проведенное у нас, и желаем ему дальнейших успехов», – сказал генеральный директор клуба Теймураз Лепсая.

В текущем сезоне 25-летний хавбек провел в первенстве ФНЛ 12 матчей, в которых забил один гол.

Источник: ФК «Балтика»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Ростов Балтика Чуперка Валерий
Комментарии (4)
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kvm5
1515598038
сам себе хозяин
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Joko21
1515609647
Дожили! Теперь футболисты сами себя у клубов выкупают)
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iBragim2102
1515610708
Балтика ему предлагала ящик пива и икру
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Таганский
1515618138
Не знаю этого игрока, но уже радует то, что есть движуха в Ростове..
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