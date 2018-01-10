Чуперка выкупил у «Балтики» контракт и перешел в «Ростов»

В «Балтике» сообщили о переходе игрока команды Валерии Чуперки в «Ростов». Полузащитник выкупил у клуба личный контракт.

«Когда шли переговоры о переходе Валерия в «Балтику», интерес к нему проявляли несколько клубов РФПЛ. Поэтому по просьбе игрока в контракт был внесeн пункт о самовыкупе. Этим пунктом Валерий и воспользовался.

Мы предлагали ему новый контракт – на улучшенных условиях, однако игрок предпочел покинуть «Балтику». Мы благодарны Валерию за время, проведенное у нас, и желаем ему дальнейших успехов», – сказал генеральный директор клуба Теймураз Лепсая.

В текущем сезоне 25-летний хавбек провел в первенстве ФНЛ 12 матчей, в которых забил один гол.