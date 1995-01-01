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    Григорян: «С командами типа «Тамбова», у которых нет ресурса, статуса, арбитры могут поддержать свое реноме»

    Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал удаление полузащитника своей команды Валерия Чуперки в матче 9-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2).

    • На 73-й минуте игры футболист заработал предупреждение за фол на Ильзате Ахметове.
    • Затем хавбек оскорбил арбитра и получил красную карточку.

    – Валерий Чуперка подвел команду в матче против ЦСКА?

    – Очень серьезная для нас потеря, так как Валера – системообразующий игрок. Я его ни в коем случае не оправдываю. Он подвел команду. Поговорю с ним и с остальными ребятами по поводу поведения на поле.

    Часто арбитры достаточно лояльно относятся к оскорблениям со стороны игроков топ-клубов. Возможно, мои подопечные видят это и думают, что и им все сойдет с рук. Но в нашей ситуации мы не можем позволить себе эмоциональные высказывания в адрес судей. В итоге получили красную карточку на ровном месте. В этом смысле арбитр все сделал согласно правилам.

    Оскорбление судьи должно наказываться жестко. Стараюсь объяснить парням, что не надо смотреть на поведение игроков других клубов. Надо смотреть на себя и расходовать эмоции только на игру.

    – То есть арбитра вы не вините?

    – Понимаю, что для рефери, особенно после введения системы VAR, которая все видит, показать желтую или красную карточку за оскорбления – очень большая опция. Профессиональный футболист должен это понимать. Судьи – живые люди со своим чувством достоинства и самолюбием. С командами типа «Тамбова», у которых нет ресурса, статуса, они могут поддержать свое реноме.

    С другой стороны, даже если арбитр ошибся, это не повод его оскорблять. Если бы меня начали поливать матом, на месте судьи сразу бы показал желтую, а то и красную карточку. Если законом прописана такая опция, надо ею пользоваться. Не отвечать же футболисту в ответ. Наказание за оскорбление – хорошая мобилизация игроков. Другое дело, я бы пользовался таким правом в матчах как с топ-клубами, так и с остальными участниками соревнования.

    Григорян: «Бенито не явился в расположение «Тамбова», это дикое нарушение, неуважение к клубу. Мы применим санкции»

    Источник: Sportbox

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    Сегодня, 21:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2932

      TOL47 42 минуты назад

      Правду сказал игроки ЦСКА особенно братья так матом орали на судью, аж на трибуне слышно, а тот только обтекал и потом свистел как хамы требоаали.

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