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    Григорян: «Бенито не явился в расположение «Тамбова», это дикое нарушение, неуважение к клубу. Мы применим санкции»

    Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян рассказал о ситуации с нигерийским нападающим Бенито, который не приехал в Саранск на матч с ЦСКА (0:2).

    «Человек отыграл вторую встречу за национальную команду 10 сентября. Он мог и был обязан оказаться в расположении команды к матчу с ЦСКА. Его агент Дмитрий Селюк говорит, что он прилетел в Тамбов за полтора дня до игры с армейцами. Мне это ничего не дает: спортсмен обязан прибыть в распоряжение клуба, а не в конкретный город. Это дикое нарушение дисциплины. Неуважение к клубу, партнерам, команде.

    Селюк говорит, что Бенито не было смысла кровь из носу ехать в Саранск, чтобы просто посмотреть игру с трибун? Я даже не знаю, как комментировать эти слова. Мне кажется, не надо разбираться в футболе, чтобы понять, что эта фраза звучит странно и дико.

    Дмитрий Дмитриевич уже много чего наговорил обо мне. Не очень хочется начинать эту тему. Так что скажу лишь одно – его мнение мне безразлично, и этот человек мне безразличен. Даже с учетом того, что он на данный момент мне вредит. Но искренне утверждаю, что к агенту Бенито отношусь без каких-либо эмоций. Дмитрий Селюк – друг моего руководителя, который привел в клуб достаточно качественных футболистов.

    Безусловно, мы применим санкции к Бенито. Такие вещи нельзя оставлять безнаказанными. Повторюсь, в первую очередь такой поступок – неуважение к команде. В любом коллективе такие вещи вызывают негативную реакцию, а в нашем тем более. Команда у нас звезд с неба не хватает, поэтому, прежде всего, мы можем предложить на футбольном поле самоотдачу, дисциплину и тактическую выучку», – сказал Григорян.

    Ранее Григорян прокомментировал матч с ЦСКА фразой «Не уверен, что буду пересматривать это говно».

    • После девяти туров «Тамбов» замыкает таблицу РПЛ с 5 очками.
    • В 10-м туре «Тамбов» встретится с «Ростовом».

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +21

      Simple it 1 час назад

      Пощечине дай ему

      0
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      Рейтинг: +1117

      ALEX ML 1 час назад

      Телефона боится и до сих пор с вилами на радио кидается

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