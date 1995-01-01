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    Григорян – о матче с ЦСКА: «Не уверен, что буду пересматривать это говно»

    Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян охарактеризовал матч девятого тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Тамбовцы занимают в таблице последнее место.

    «Я не увидел, в чем игроки ЦСКА нас превзошли. Может быть, увижу, когда пересмотрю. Но не уверен, что буду пересматривать это говно», – цитирует тренера журналист «Матч ТВ» Михаил Моссаковский.

    • ЦСКА забил первый гол на 84 минуте.
    • Москвичи вышли на второе место в РПЛ.
    • В следующем туре «Тамбов» встретится с «Ростовом».

    Источник: твиттер Михаила Моссаковского

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    Сегодня, 18:54
    Комментарии16
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      Рейтинг: +263

      Из Твери Леха 10 минут назад

      ЦСКА в Саранске всегда "феерит". (Вспомните легендарный матч с Уфой). Тут коту ясно, что ФК Тамбов это московская прокладка. По воротам дырофея не били толком, коням мяч дарили прямо у штрафной. Но у жалких коней под руководством карлика даже тут не получилось забить и за дело взялся заряженный судейка. Настолько бесхребетная команда Тамбов, что ей просто манипулируют большие дядьки из Москвы, подсунув им Мелкадзе. Ну какой нормальный клуб выпустит в старте эту пародию на футболиста? Наши лифтеры из ФНЛ почему-то странным образом не удосуживаются ставить в старт тех, кто добывал путевку в РПЛ, забивая мячи. А ставят каких-то бревен из свинарника. Нет доверия к таким матчам с таким подходом гнилым и никакущей игрой. При том, что у коней с их миниатюрными японцами и прочими легами игры тоже никакой нет.

      -2
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      Рейтинг: +63

      Ссппааррттаакк 10 минут назад

      На счет ГОВНА - Это он про СВОИХ ???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1115

      ALEX ML 19 минут назад

      На свое говно глянь. Набрали отбросы перемешанные с кавказцами и унылый раб в обороне

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1263

      Фан666 26 минут назад

      Ну в что все по делу. Играли два говна. Это рпл детка

      3
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      Рейтинг: +263

      Из Твери Леха > Фан666 24 минуты назад

      По уровню игры больше было похоже на колхозную ПФЛ.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      mnb 95 27 минут назад

      Ну это очень даже спорно, ЦСКА забил по существу! А вот Тамбов шансов не имел, и говорить даже нечего!

      1
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      Рейтинг: +487

      dimag 32 минуты назад

      Этому парню, тенеру девочек, не дают пакоя лавры Слуцкого - "Мы говно"?

      0
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      Рейтинг: +487

      dimag > dimag 8 минут назад

      Кстати Слуцкий сейчас 0:5 горит ПСВ.

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      Рейтинг: +2786

      woyser 35 минут назад

      Ипат, бурные аплодисменты))

      0
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      Рейтинг: +1499

      giluxa1963 35 минут назад

      посмотри может чего то и поймешь -научишься

      0
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      Рейтинг: +3306

      Yev 43 минуты назад

      Прямо страшно за парня, которого удалили.
      Надо будет присмотреться как он будет ходить, а бегать скорее всего еще не скоро начнёт.
      Вообще впечатление удручающее - на следующей недели стартуют еврокубки, а игра лидеров чемпионата ...(см.Григоряна).

      4
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      Рейтинг: +692

      CSKA57 44 минуты назад

      Пересмотрит! Слуцкому тоже вряд ли хочется пересматривать матч с ПСВ, но надо!

      1
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