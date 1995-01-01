Григорян – о матче с ЦСКА: «Не уверен, что буду пересматривать это говно»

ЦСКА в Саранске всегда "феерит". (Вспомните легендарный матч с Уфой). Тут коту ясно, что ФК Тамбов это московская прокладка. По воротам дырофея не били толком, коням мяч дарили прямо у штрафной. Но у жалких коней под руководством карлика даже тут не получилось забить и за дело взялся заряженный судейка. Настолько бесхребетная команда Тамбов, что ей просто манипулируют большие дядьки из Москвы, подсунув им Мелкадзе. Ну какой нормальный клуб выпустит в старте эту пародию на футболиста? Наши лифтеры из ФНЛ почему-то странным образом не удосуживаются ставить в старт тех, кто добывал путевку в РПЛ, забивая мячи. А ставят каких-то бревен из свинарника. Нет доверия к таким матчам с таким подходом гнилым и никакущей игрой. При том, что у коней с их миниатюрными японцами и прочими легами игры тоже никакой нет.
Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян охарактеризовал матч девятого тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Тамбовцы занимают в таблице последнее место.
«Я не увидел, в чем игроки ЦСКА нас превзошли. Может быть, увижу, когда пересмотрю. Но не уверен, что буду пересматривать это говно», – цитирует тренера журналист «Матч ТВ» Михаил Моссаковский.
- ЦСКА забил первый гол на 84 минуте.
- Москвичи вышли на второе место в РПЛ.
- В следующем туре «Тамбов» встретится с «Ростовом».