Григорян – о матче с ЦСКА: «Не уверен, что буду пересматривать это говно»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян охарактеризовал матч девятого тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Тамбовцы занимают в таблице последнее место.

«Я не увидел, в чем игроки ЦСКА нас превзошли. Может быть, увижу, когда пересмотрю. Но не уверен, что буду пересматривать это говно», – цитирует тренера журналист «Матч ТВ» Михаил Моссаковский.