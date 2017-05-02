Чуперка: «У «Спартака» от матча с «Томью» будет многое зависеть»

Полузащитник «Томи» Валерий Чуперка остался недоволен действиями своей команды в атаке в матча 26-го тура российской Премьер-лиги против «Зенита», который закончился со счетом 0:2. Он отметил, что в следующем матче против «Спартака» томичи будут стараться придерживаться своей игры на контратаках.

– «Зенит» – команда высокого уровня, мастеровитая. У нас особо не получилось в атаке. Пытались разыграть что-нибудь, но, наверное, не хватило идей.

– Следующий соперник сложнее, тем более матч со «Спартаком» будет на выезде. Возможно там сыграть удачнее?

– У них от этого матча будет много зависеть. А что нам придумывать? У нас есть своя игра, будем ее придерживаться, стараться ловить на контратаке.

– Как вам поддержка? По сравнению с прошлыми домашними матчами был почти полный стадион.

– В Томске хорошие болельщики, поддерживают команду очень здорово. Приятно, что столько людей приходит посмотреть на футбол.

– Мирча Луческу жаловался на поле. Как оно вам?

– Мы играем в одинаковых условиях – значит, оно нам тоже мешает. Когда мы выбегаем в контратаку, мяч где-то скачет. Нормальное поле для этого времени в Томске.

– Было сложно восстанавливаться после драматичного матча с «Анжи»?

– Наверное, у некоторых людей остались какие-то эмоции. Матч был эмоциональным в плане морального состояния. Нужно было резко перейти от него, оставалось мало времени до матча с «Зенитом». Мне кажется, все отошли. Есть тренерский штаб и старшие ребята, которые обращают внимание и помогают молодым игрокам быстрее адаптироваться.