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  • Чуперка: «У «Спартака» от матча с «Томью» будет многое зависеть»

Чуперка: «У «Спартака» от матча с «Томью» будет многое зависеть»

2 мая 2017, 06:47
8

Полузащитник «Томи» Валерий Чуперка остался недоволен действиями своей команды в атаке в матча 26-го тура российской Премьер-лиги против «Зенита», который закончился со счетом 0:2. Он отметил, что в следующем матче против «Спартака» томичи будут стараться придерживаться своей игры на контратаках.

– «Зенит» – команда высокого уровня, мастеровитая. У нас особо не получилось в атаке. Пытались разыграть что-нибудь, но, наверное, не хватило идей.

– Следующий соперник сложнее, тем более матч со «Спартаком» будет на выезде. Возможно там сыграть удачнее?

– У них от этого матча будет много зависеть. А что нам придумывать? У нас есть своя игра, будем ее придерживаться, стараться ловить на контратаке.

– Как вам поддержка? По сравнению с прошлыми домашними матчами был почти полный стадион.

– В Томске хорошие болельщики, поддерживают команду очень здорово. Приятно, что столько людей приходит посмотреть на футбол.

– Мирча Луческу жаловался на поле. Как оно вам?

– Мы играем в одинаковых условиях – значит, оно нам тоже мешает. Когда мы выбегаем в контратаку, мяч где-то скачет. Нормальное поле для этого времени в Томске.

– Было сложно восстанавливаться после драматичного матча с «Анжи»?

– Наверное, у некоторых людей остались какие-то эмоции. Матч был эмоциональным в плане морального состояния. Нужно было резко перейти от него, оставалось мало времени до матча с «Зенитом». Мне кажется, все отошли. Есть тренерский штаб и старшие ребята, которые обращают внимание и помогают молодым игрокам быстрее адаптироваться.

Источник: ФК «Томь»
Россия. Премьер-лига Томь Зенит Спартак Чуперка Валерий
Комментарии (8)
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RedWhiteFans2
1493698533
Томь неплохая команда. Мне уже становиться жаль, что она вылетит в ФНЛ. Интересно было бы посмотреть как клуб без финансирования выживает в премьере.
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Чеба
1493702925
Зениту ничью - спартаку звезду!
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Д Альбертини
1493707479
Многое зависеть? Это что например???) Или не так интервью игрока перепечатали, Или он ересь сморозил какую то) Спартак уже ни от кого и не от чего не зависит!
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BAIv
1493708749
во сне томи всех обыгрывают... на деле фнл
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NEON-SM
1493732987
ну все прям перед Спартаком так настраиваются, мы победим, а в итоге проигрыш и такие ну да, спартак чемпион, чё мы можем поделать, даже ростов после победы над спартаком признал что чемпионство заслуженное, а тут говорят гоп пока не перепрыгнули, можно подумать Спартак не будет рвать и метать чтоб досрочно стать чемпионом, что игроки что тренер сказочники
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