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    Чуперка: «У «Спартака» от матча с «Томью» будет многое зависеть»

    Полузащитник «Томи» Валерий Чуперка остался недоволен действиями своей команды в атаке в матча 26-го тура российской Премьер-лиги против «Зенита», который закончился со счетом 0:2. Он отметил, что в следующем матче против «Спартака» томичи будут стараться придерживаться своей игры на контратаках.

    – «Зенит» – команда высокого уровня, мастеровитая. У нас особо не получилось в атаке. Пытались разыграть что-нибудь, но, наверное, не хватило идей.

    – Следующий соперник сложнее, тем более матч со «Спартаком» будет на выезде. Возможно там сыграть удачнее?

    – У них от этого матча будет много зависеть. А что нам придумывать? У нас есть своя игра, будем ее придерживаться, стараться ловить на контратаке.

    – Как вам поддержка? По сравнению с прошлыми домашними матчами был почти полный стадион.

    – В Томске хорошие болельщики, поддерживают команду очень здорово. Приятно, что столько людей приходит посмотреть на футбол.

    – Мирча Луческу жаловался на поле. Как оно вам?

    – Мы играем в одинаковых условиях – значит, оно нам тоже мешает. Когда мы выбегаем в контратаку, мяч где-то скачет. Нормальное поле для этого времени в Томске.

    – Было сложно восстанавливаться после драматичного матча с «Анжи»?

    – Наверное, у некоторых людей остались какие-то эмоции. Матч был эмоциональным в плане морального состояния. Нужно было резко перейти от него, оставалось мало времени до матча с «Зенитом». Мне кажется, все отошли. Есть тренерский штаб и старшие ребята, которые обращают внимание и помогают молодым игрокам быстрее адаптироваться.

    Источник: ФК «Томь»

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    02.05.2017 06:47
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 2 мая 2017, 16:49

      ну все прям перед Спартаком так настраиваются, мы победим, а в итоге проигрыш и такие ну да, спартак чемпион, чё мы можем поделать, даже ростов после победы над спартаком признал что чемпионство заслуженное, а тут говорят гоп пока не перепрыгнули, можно подумать Спартак не будет рвать и метать чтоб досрочно стать чемпионом, что игроки что тренер сказочники

      1
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ > NEON-SM 2 мая 2017, 18:55

      - прости их всех, коллега!...пусть учатся достойно проигрывать и "готовятся" не в ПАБах, а на предматчевых тренировках!, с такой же самоотдачей, как и Спартак!!!...и к чёрту всех завистников и нытиков!...играйте в футбол!, и будьте здоровы!

      1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 2 мая 2017, 10:05

      во сне томи всех обыгрывают... на деле фнл

      -1
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 2 мая 2017, 09:44

      Многое зависеть? Это что например???) Или не так интервью игрока перепечатали, Или он ересь сморозил какую то) Спартак уже ни от кого и не от чего не зависит!

      1
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      Рейтинг: +581

      Чеба 2 мая 2017, 08:28

      Зениту ничью - спартаку звезду!

      2
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 2 мая 2017, 07:15

      Томь неплохая команда. Мне уже становиться жаль, что она вылетит в ФНЛ. Интересно было бы посмотреть как клуб без финансирования выживает в премьере.

      4
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      Рейтинг: +33417

      oyabun > RedWhiteFans2 2 мая 2017, 11:23

      Это сказка. Хороший тому пример - Кубань. Прекратилось финансирование и не то что в ФНЛ скатилась, а и там по окончании сезона будет объявлена банкротом. И всё, была хорошая команда и нет её. Похоже и Томь без вливаний ждет та же участь

      3
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ > oyabun 2 мая 2017, 18:41

      - жалко "томь"

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