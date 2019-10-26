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  • Чуперка установил рекорд РПЛ, получив третью красную карточку в 14 турах

Чуперка установил рекорд РПЛ, получив третью красную карточку в 14 турах

26 октября 2019, 17:10
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В матче 14-го тура РПЛ «Тамбов» одержал крупную победу над «Уфой» (3:0).

На 84-й минуте полузащитник хозяев Валерий Чуперка получил красную карточку, ставшую для него третьей в 14 матчах текущего розыгрыша Премьер-лиги.

Таким образом, Чуперка установил рекорд лиги по этому показателю. В сезоне-2016/17 тогда еще полузащитник «Ростова» Александр Гацкан получил такое же количество красных карточек в 15 матчах РПЛ.

РПЛ. «Тамбов» разгромил «Уфу» в первом матче после отставки Григоряна

Евсеев – о поражении 0:3 от «Тамбова»: «Уфу» чуть-чуть на землю опустили»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Тамбов Крылья Советов Гацкан Александр Чуперка Валерий
Комментарии (1)
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РМЗ
1572103290
Видел вторую жёлтую . Человек баран .
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