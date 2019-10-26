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    Чуперка установил рекорд РПЛ, получив третью красную карточку в 14 турах

    В матче 14-го тура РПЛ «Тамбов» одержал крупную победу над «Уфой» (3:0).

    На 84-й минуте полузащитник хозяев Валерий Чуперка получил красную карточку, ставшую для него третьей в 14 матчах текущего розыгрыша Премьер-лиги.

    Таким образом, Чуперка установил рекорд лиги по этому показателю. В сезоне-2016/17 тогда еще полузащитник «Ростова» Александр Гацкан получил такое же количество красных карточек в 15 матчах РПЛ.

    РПЛ. «Тамбов» разгромил «Уфу» в первом матче после отставки Григоряна

    Евсеев – о поражении 0:3 от «Тамбова»: «Уфу» чуть-чуть на землю опустили»

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.10.2019 17:10
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1436

      РМЗ 26 октября, 18:21

      Видел вторую жёлтую . Человек баран .

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