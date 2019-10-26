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    Евсеев – о поражении 0:3 от «Тамбова»: «Уфу» чуть-чуть на землю опустили»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал поражение своей команды в матче 14-го тура РПЛ с «Тамбовом» (0:3).

    «Если проиграли со счетом 0:3, значит, что все у нас не получилось. Хотя до пропущенного гола владели мячом. Соперник нас наказал, когда в первый же раз перешел через центр поля.

    Нашу команду, наверное, чуть-чуть на землю опустили, а то предыдущие результаты немного приподняли команду. Может, этот урок будет для нас полезен. Необходимо сделать выводы и двигаться вперед», – заявил Евсеев в эфире телеканала «Матч Премьер».

    РПЛ. «Тамбов» разгромил «Уфу» в первом матче после отставки Григоряна

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.10.2019 16:40
    Комментарии5
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      Рейтинг: +461

      playsh 26 октября, 22:56

      Ну тут уж надо орать диаметрально противоположную фразу --"х..й нам".

      0
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      Рейтинг: +957

      Красный май 26 октября, 18:36

      Сегодня самое время исполнить пожелание Вадима для СМИ: говорить всю неделю как можно больше об Уфе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3092

      RotBerg 26 октября, 17:54

      На багаже Григоряна))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +928

      опус 2 26 октября, 17:11

      Не чуть чуть ,а конкретно на землю плюхнули !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +964

      Niko 26 октября, 16:56

      Да не, просто играть умеют только у себя на огороде, статистика гостевых матчей красноречива

      4
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