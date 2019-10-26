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  • Евсеев – о поражении 0:3 от «Тамбова»: «Уфу» чуть-чуть на землю опустили»

Евсеев – о поражении 0:3 от «Тамбова»: «Уфу» чуть-чуть на землю опустили»

26 октября 2019, 16:40
5

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал поражение своей команды в матче 14-го тура РПЛ с «Тамбовом» (0:3).

«Если проиграли со счетом 0:3, значит, что все у нас не получилось. Хотя до пропущенного гола владели мячом. Соперник нас наказал, когда в первый же раз перешел через центр поля.

Нашу команду, наверное, чуть-чуть на землю опустили, а то предыдущие результаты немного приподняли команду. Может, этот урок будет для нас полезен. Необходимо сделать выводы и двигаться вперед», – заявил Евсеев в эфире телеканала «Матч Премьер».

РПЛ. «Тамбов» разгромил «Уфу» в первом матче после отставки Григоряна

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Тамбов Уфа Евсеев Вадим
Комментарии (5)
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Niko
1572098166
Да не, просто играть умеют только у себя на огороде, статистика гостевых матчей красноречива
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опус 2
1572099064
Не чуть чуть ,а конкретно на землю плюхнули !
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RotBerg
1572101666
На багаже Григоряна))
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Красный май
1572104185
Сегодня самое время исполнить пожелание Вадима для СМИ: говорить всю неделю как можно больше об Уфе.
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Plyash
1572119762
Ну тут уж надо орать диаметрально противоположную фразу --"х..й нам".
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