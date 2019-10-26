Евсеев – о поражении 0:3 от «Тамбова»: «Уфу» чуть-чуть на землю опустили»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал поражение своей команды в матче 14-го тура РПЛ с «Тамбовом» (0:3).

«Если проиграли со счетом 0:3, значит, что все у нас не получилось. Хотя до пропущенного гола владели мячом. Соперник нас наказал, когда в первый же раз перешел через центр поля.

Нашу команду, наверное, чуть-чуть на землю опустили, а то предыдущие результаты немного приподняли команду. Может, этот урок будет для нас полезен. Необходимо сделать выводы и двигаться вперед», – заявил Евсеев в эфире телеканала «Матч Премьер».

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