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    РПЛ. «Тамбов» разгромил «Уфу» в первом матче после отставки Григоряна

    В матче 14-го тура РПЛ «Тамбов» принимал на своем поле «Уфу». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Для «Тамбова» эта победа стала третьей в текущем розыгрыше РПЛ и первой в дебютном матче Сергея Первушина в роли исполняющего обязанности главного тренера.

    Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

    Тамбов – Уфа – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Костюков, 12: 2:0 – Обухов, 63; 3:0 – Ойеволе, 66.

    «Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Грицаенко, Осипенко, Килин, Костюков (Аппаев, 72), Тетрашвили, Чуперка, Мелкадзе (Карасев, 90), Обухов (Хосонов, 79).

    «Уфа»: Беленов, Табидзе, Пуцко, Неделчару, Сухов, Карп, Тилль (Козлов, 69), Голубев, Терентьев (Круговой, 46), Вомбергар (Кротов, 46), Бизяк.

    Предупреждения: Тетрашвили, 53; Килин, 80; Чуперка, 82 – Вомбергар, 19; Голубев, 21; Бизяк, 37; Карп, 51.

    Удаление: Чуперка, 85 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.10.2019 15:52
    Комментарии22
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      Рейтинг: +3889

      paracetamol 27 октября, 00:34

      Не стало армяшки, пришли победы!

      0
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      Рейтинг: +6036

      mihail200606 26 октября, 19:24

      Показательно прям.. Клоун ушел из команды и сразу выиграли.. Непонятно было зачем его притянули тогда в Тамбов в конце прошлого сезона, когда было уже понятно, что выходят в рпл..

      3
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      ...
      Рейтинг: +1799

      Иван_Невский > mihail200606 26 октября, 20:37

      притянули попилить.

      3
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      ...
      Рейтинг: +6999

      Вомбат > Иван_Невский 26 октября, 23:04

      Все 90 минут Уфа не играла по-настоящему, а имитировала борьбу. Типа как ЦСКА с Лудогорцем и как Краснодар с Базелем. Как не очень давно Локомотив играл в Москве с Аполлонией, а Спартак тоже в Москве с Санкт-Галленом. И так далее. Ни у кого не закрались подозрения насчет сдачи этой игры за деньги?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1305

      Бриг 26 октября, 18:15

      На багаже Григоряна?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3076

      САДЫЧОК > Бриг 26 октября, 18:34

      Никакого багажа не было ! Так можно обо всёх говорить ! А , на самом деле это говорит о тренере Григоряне -он тренер НИКАКОЙ !

      3
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      Рейтинг: +542

      Из Твери Леха 26 октября, 17:49

      Вандерьфульно! По ходу тактика Уфы "выиграть и ни разу не пробить в створ" - не сработала.

      4
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      Рейтинг: +1727

      SIRIUS 2002 26 октября, 17:26

      значит опять на мтч тв пойдет экспертом.....

      1
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      Рейтинг: +34570

      portero 26 октября, 16:56

      Волки с прбедой!
      Надеюсь это начало для Тамбова.

      9
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      ...
      Рейтинг: +62

      zloy71 > portero 26 октября, 17:46

      Да,для Тамбова это большой шаг вперёд!

      7
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      Рейтинг: +1123

      FRZZ 26 октября, 16:56

      Оказывается мешал команде клоун.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +62

      zloy71 > FRZZ 26 октября, 17:48

      Ну клоун,по человечески, это не так,а то,что команда сможет и покажет без него,это будем посмотреть

      2
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      Рейтинг: +2069

      shurik45 26 октября, 16:50

      Удары в створ ворот 4-0 !!! ) Уфа откровенно разочаровала, в этом матче.

      7
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      Рейтинг: +62

      zloy71 > shurik45 26 октября, 18:10

      Да,это не айс,Уфа не показала игру,хотя я был на её стороне.

      2
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      Рейтинг: +18490

      VVM1964 26 октября, 16:29

      Не ожидал , а мы уже все списали Тамбов , " ан нет - жив курилка " )))

      4
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      Рейтинг: +326

      ZENIT***** 26 октября, 16:17

      Ну вот и результат,а кураж,или нет посмотрим.

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