РПЛ. «Тамбов» разгромил «Уфу» в первом матче после отставки Григоряна

В матче 14-го тура РПЛ «Тамбов» принимал на своем поле «Уфу». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Для «Тамбова» эта победа стала третьей в текущем розыгрыше РПЛ и первой в дебютном матче Сергея Первушина в роли исполняющего обязанности главного тренера.

Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

Тамбов – Уфа – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Костюков, 12: 2:0 – Обухов, 63; 3:0 – Ойеволе, 66.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Грицаенко, Осипенко, Килин, Костюков (Аппаев, 72), Тетрашвили, Чуперка, Мелкадзе (Карасев, 90), Обухов (Хосонов, 79).

«Уфа»: Беленов, Табидзе, Пуцко, Неделчару, Сухов, Карп, Тилль (Козлов, 69), Голубев, Терентьев (Круговой, 46), Вомбергар (Кротов, 46), Бизяк.

Предупреждения: Тетрашвили, 53; Килин, 80; Чуперка, 82 – Вомбергар, 19; Голубев, 21; Бизяк, 37; Карп, 51.

Удаление: Чуперка, 85 – нет.

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