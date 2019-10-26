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РПЛ. «Тамбов» разгромил «Уфу» в первом матче после отставки Григоряна

26 октября 2019, 15:52
17

В матче 14-го тура РПЛ «Тамбов» принимал на своем поле «Уфу». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Для «Тамбова» эта победа стала третьей в текущем розыгрыше РПЛ и первой в дебютном матче Сергея Первушина в роли исполняющего обязанности главного тренера.

Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

Тамбов – Уфа – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Костюков, 12: 2:0 – Обухов, 63; 3:0 – Ойеволе, 66.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Грицаенко, Осипенко, Килин, Костюков (Аппаев, 72), Тетрашвили, Чуперка, Мелкадзе (Карасев, 90), Обухов (Хосонов, 79).

«Уфа»: Беленов, Табидзе, Пуцко, Неделчару, Сухов, Карп, Тилль (Козлов, 69), Голубев, Терентьев (Круговой, 46), Вомбергар (Кротов, 46), Бизяк.

Предупреждения: Тетрашвили, 53; Килин, 80; Чуперка, 82 – Вомбергар, 19; Голубев, 21; Бизяк, 37; Карп, 51.

Удаление: Чуперка, 85 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Тамбов Уфа
Комментарии (17)
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Sviro
1572095493
Вот это да!!! Вот что значит кураж поймать!!! Попали уфимцы под жернова!!!
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Skull_Boy
1572095665
Мне интересно чем думало руководство Тамбова прерывая контракт с Талалаичем и его командой, но при этом брать хер знает кого в лице могучего дна Григоряна
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zigbert
1572095825
Очень неожиданный результат. Тамбов не сдается и может уйти из зоны вылета.
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ZENIT*****
1572095862
Ну вот и результат,а кураж,или нет посмотрим.
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VVM1964
1572096597
Не ожидал , а мы уже все списали Тамбов , " ан нет - жив курилка " )))
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shurik45
1572097819
Удары в створ ворот 4-0 !!! ) Уфа откровенно разочаровала, в этом матче.
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portero
1572098189
Волки с прбедой! Надеюсь это начало для Тамбова.
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SIRIUS 2002
1572099963
значит опять на мтч тв пойдет экспертом.....
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Из Твери Леха
1572101373
Вандерьфульно! По ходу тактика Уфы "выиграть и ни разу не пробить в створ" - не сработала.
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mihail200606
1572107062
Показательно прям.. Клоун ушел из команды и сразу выиграли.. Непонятно было зачем его притянули тогда в Тамбов в конце прошлого сезона, когда было уже понятно, что выходят в рпл..
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