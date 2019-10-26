РПЛ. «Тамбов» разгромил «Уфу» в первом матче после отставки Григоряна

Не стало армяшки, пришли победы!
В матче 14-го тура РПЛ «Тамбов» принимал на своем поле «Уфу». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Для «Тамбова» эта победа стала третьей в текущем розыгрыше РПЛ и первой в дебютном матче Сергея Первушина в роли исполняющего обязанности главного тренера.
Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур
Голы: 1:0 – Костюков, 12: 2:0 – Обухов, 63; 3:0 – Ойеволе, 66.
«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Грицаенко, Осипенко, Килин, Костюков (Аппаев, 72), Тетрашвили, Чуперка, Мелкадзе (Карасев, 90), Обухов (Хосонов, 79).
«Уфа»: Беленов, Табидзе, Пуцко, Неделчару, Сухов, Карп, Тилль (Козлов, 69), Голубев, Терентьев (Круговой, 46), Вомбергар (Кротов, 46), Бизяк.
Предупреждения: Тетрашвили, 53; Килин, 80; Чуперка, 82 – Вомбергар, 19; Голубев, 21; Бизяк, 37; Карп, 51.
Удаление: Чуперка, 85 – нет.