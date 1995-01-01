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    Дюков – о «Тамбове»: «Помимо бесплатной аренды игроков возможны и другие виды помощи»

    Президент РФС Александр Дюков рассказал, что «Тамбов» доиграет сезон в РПЛ благодаря помощи со стороны клубов и лиги.

    – «Тамбов» будет доигрывать чемпионат?

    – Лига и клубы постараются сделать все, чтобы «Тамбов» смог доиграть. Другие клубы могут помочь.

    – Правильно понимаю, что речь идет об аренде не более двух футболистов каждого клуба РПЛ?

    – Это нужно обсуждать с клубами, но, насколько я понимаю, речь идет не только о помощи с бесплатной арендой игроков. Возможны и другие виды помощи.

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    Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7284

      NewLife 1 час назад

      В этом вся бездарность руководителя - ничего конкретного и реального, только блабла.

      1
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      Рейтинг: +15139

      vladimir-7 > NewLife 26 минут назад

      Ну да, ждет когда кто-нибудь предложит какую-нибудь помощь
      или кто-то даст хорошие предложения.

      0
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