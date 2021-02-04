Дюков – о «Тамбове»: «Помимо бесплатной аренды игроков возможны и другие виды помощи»

Президент РФС Александр Дюков рассказал, что «Тамбов» доиграет сезон в РПЛ благодаря помощи со стороны клубов и лиги.

– «Тамбов» будет доигрывать чемпионат?

– Лига и клубы постараются сделать все, чтобы «Тамбов» смог доиграть. Другие клубы могут помочь.

– Правильно понимаю, что речь идет об аренде не более двух футболистов каждого клуба РПЛ?

– Это нужно обсуждать с клубами, но, насколько я понимаю, речь идет не только о помощи с бесплатной арендой игроков. Возможны и другие виды помощи.