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Быстров готов бесплатно выступать за «Тамбов»

4 февраля 2021, 10:51
13

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров выразил готовность стать игроком «Тамбова».

По последней информации, в «Тамбове» осталось девять футболистов, а остальные забрали документы. Это странная ситуация?

– Давайте так: я еще не завершил карьеру, поэтому могу бесплатно за «Тамбов» поиграть. Готов с ним доиграть чемпионат, приехать и чем-то помочь.

В любом случае это ненормальная ситуация. Вы позвоните губернатору Тамбовской области. Ему, наверное, «Тамбов» и не нужен.

  • Быстров в последний раз играл на профессиональном уровне в ноябре 2017 года за «Тосно».
  • «Тамбову» запрещено регистрировать новичков, долг клуба – 544,1 миллиона рублей.
  • После ухода Валерия Чуперки в команде осталось шесть полевых игроков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Тамбов Быстров Владимир
Комментарии (13)
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"supermax"
1612426833
ало, это Володька. Готов погонять за Тамбов чисто с кайфом, а то скоро ушей из-за щек видно не будет))
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Алехсбургер.
1612429160
много мальчиков.. хочет в Тамбов.
Ответить
JTherry
1612432284
алло, это Володька? саранский Тамбов губернатору не нужен, поскольку клуб не имеет принадлежности ни к городской администрации, ни к областной, у клуба есть владельцы, все деньги из бюджета области им выделялись в качестве субсидий... Прядкин был неправ, выдав лицензию Тамбову под "честное слово" Худякова, что будет и стадион и финансирование...
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Вальдемар IV
1612434449
придавить лавку в буквальном смысле слова, ибо она реально по ветру может улететь
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O-kolesov
1612436112
Я понимаю, когда в 1979 году погиб Пахтакор, то весь Союз собирал новую команду, а сейчас у Быстрова получаются "кружева на куче навоза"
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Давид59
1612436187
Ну Вова насмешил!!! Он бегать сколько минут может? 5, от силы 10. Уж лучше кого-нибудь из любительской лиги
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NewLife
1612446741
Думаю, у Быстрова лучше бы получилось за бесплатно на срачТВ сортиры мыть.
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ItalianFootball
1612524570
НЕ потянет уже.
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zigbert
1612529413
Похоже на какой то розыгрыш. Если желание от чистого сердца то респект Владимиру.
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Hektor 84
1612534097
Володенька просится на лавку трусы протирать?
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