Быстров готов бесплатно выступать за «Тамбов»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров выразил готовность стать игроком «Тамбова».
– По последней информации, в «Тамбове» осталось девять футболистов, а остальные забрали документы. Это странная ситуация?
– Давайте так: я еще не завершил карьеру, поэтому могу бесплатно за «Тамбов» поиграть. Готов с ним доиграть чемпионат, приехать и чем-то помочь.
В любом случае это ненормальная ситуация. Вы позвоните губернатору Тамбовской области. Ему, наверное, «Тамбов» и не нужен.
- Быстров в последний раз играл на профессиональном уровне в ноябре 2017 года за «Тосно».
- «Тамбову» запрещено регистрировать новичков, долг клуба – 544,1 миллиона рублей.
- После ухода Валерия Чуперки в команде осталось шесть полевых игроков.
Источник: «Спорт-Экспресс»