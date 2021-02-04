Быстров готов бесплатно выступать за «Тамбов»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров выразил готовность стать игроком «Тамбова».

– По последней информации, в «Тамбове» осталось девять футболистов, а остальные забрали документы. Это странная ситуация?

– Давайте так: я еще не завершил карьеру, поэтому могу бесплатно за «Тамбов» поиграть. Готов с ним доиграть чемпионат, приехать и чем-то помочь.

В любом случае это ненормальная ситуация. Вы позвоните губернатору Тамбовской области. Ему, наверное, «Тамбов» и не нужен.