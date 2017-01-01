Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    3 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»

    Быстров готов бесплатно выступать за «Тамбов»

    Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров выразил готовность стать игроком «Тамбова».

    По последней информации, в «Тамбове» осталось девять футболистов, а остальные забрали документы. Это странная ситуация?

    – Давайте так: я еще не завершил карьеру, поэтому могу бесплатно за «Тамбов» поиграть. Готов с ним доиграть чемпионат, приехать и чем-то помочь.

    В любом случае это ненормальная ситуация. Вы позвоните губернатору Тамбовской области. Ему, наверное, «Тамбов» и не нужен.

    • Быстров в последний раз играл на профессиональном уровне в ноябре 2017 года за «Тосно».
    • «Тамбову» запрещено регистрировать новичков, долг клуба – 544,1 миллиона рублей.
    • После ухода Валерия Чуперки в команде осталось шесть полевых игроков.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:51
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11114

      JTherry 4 минуты назад

      алло, это Володька? саранский Тамбов губернатору не нужен, поскольку клуб не имеет принадлежности ни к городской администрации, ни к областной, у клуба есть владельцы, все деньги из бюджета области им выделялись в качестве субсидий... Прядкин был неправ, выдав лицензию Тамбову под "честное слово" Худякова, что будет и стадион и финансирование...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      solodealer 54 минуты назад

      Похвально, конечно же, если не шутка... Красивый жест от Быстрова... Но, всем понятно, что так ни футбол, ни страну не спасти. Героизм всегда появляется там и тогда, где и когда ХРЕНОВО УПРАВЛЯЮТ! По недомыслию или... специально...
      Тут вот журналист Караулов выпустил ,среди прочих, реплику о том, как дочь нашего многолетнего "управленца" Шувалова (сейчас он возглавляет ВЭБ) Мария, работая балериной и получая на работе около 70 тыщ руб. в месяц... от папы в одной из его "контор" получает ещё... БОЛЕЕ ДВУХ МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ В ГОД! Девочке 22 года, она танцует роль Красной Шапочки, и зарабатывает... БОЛЬШЕ ГЛАВЫ ГАЗПРОМА!
      Так... вопрос-то простой: если Маша получает 2 ярда...то... ОТКУДА ДЕНЬГИ НАЙДУТСЯ НА ФУТБОЛ В ТАМБОВЕ?)))(погуглите "2 миллиарда для Красной шапочки из Большого театра").

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25601

      VVM1964 > solodealer 29 минут назад

      И если бы только такая " красная шапочка" у нас в стране была одна , а то ведь у нас таких пруд пруди и народ их содержит (((

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3559

      solodealer > VVM1964 21 минуту назад

      ...и,кроме вывдока "красных шапочек и колпачков", мы ещё, вдобавок, содержим их охрану (очевидно, - от нас голожопых и недовольных)в лице разномастных "силовиков", которые периодически нас же за наши же деньги и мутузят...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25601

      VVM1964 > solodealer 3 минуты назад

      Можно долго перечислять различных дармоедов сидящих на шее у народа , но ..... вернемся к футболу , да и толку от этой политической темы не много , разве что испорченное настроение ! Хотя... - " Карфаген должен быть разрушен " )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1502

      Алехсбургер. 56 минут назад

      много мальчиков..
      хочет в Тамбов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5568

      "supermax" 1 час назад

      ало, это Володька. Готов погонять за Тамбов чисто с кайфом, а то скоро ушей из-за щек видно не будет))

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82369
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru