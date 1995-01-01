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    «РБ-Спорт»: «Тамбов» может доиграть сезон в РПЛ

    «Тамбов» намерен доиграть нынешний сезон в РПЛ.

    В клубе рассчитывают, что футболисты, обратившиеся в Палату по Разрешению споров из-за невыплаты зарплаты, отзовут свои заявления.

    В таком случае, сообщает «РБ-Спорт», команде откроют заявку на регистрацию новых футболистов. После этого «Тамбов» намерен договориться с другими клубами об аренде ряда футболистов – этим составом команда и доиграет чемпионат.

    Долги перед футболистами, подавшими заявления в Палату, будут погашены за счет контрактов РПЛ со спонсорами и средств от коммерческой деятельности.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 13:26
    Комментарии10
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      Рейтинг: +8499

      Литейный4 19 минут назад

      На месте Тамбова должен быть мазутный проект. Гыгыгы

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      Рейтинг: +20258

      Боцман59rus 46 минут назад

      Что нужно сделать,что бы обойти Спартак в упоминаниях в новостных лентах? ...лишить клуб финансирования))))

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      Рейтинг: +688

      Вальдемар IV 46 минут назад

      БЫСТРОВоногий абелардо уже едет

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      Рейтинг: +5715

      Puddle 56 минут назад

      Щас на сделке с Промезулусом накосячат, и «Спартак» может не доиграть сезон в РПЛ! Гы-гы-гы!

      1
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      Рейтинг: +7306

      Вомбат > Puddle 31 минуту назад

      Скорее РПЛ распустят, чем Спартак не доиграет сезон. Даже если Федун захочет снять команду с розыгрыша. Его отправят в дурдом, а Спартак останется. Слишком много болельщиков во властных структурах.

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      Рейтинг: +6350

      Alekxei Z. 1 час назад

      Не пойму, а те кто пойдёт по аренде , они альтруисты и бесплатно будут играть ? Глядя что творится в клубе , какой дурак туда пойдёт ?
      Бомбардир , хватит уже реагировать на эту Санта-Барбару.

      0
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      Рейтинг: +701

      Хейтер Аларм > Alekxei Z. 45 минут назад

      От шанса поиграть в РПЛ никто не откажется. А зарплату может взять на себя клуб игрока

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      Рейтинг: +15130

      vladimir-7 1 час назад

      К Быстрову пригласите Павлюченко, Жиркова и голубого льва Дзюбу.

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      Рейтинг: +19042

      bset 1 час назад

      Посмотрел на ютюбе фильм "Нефутбольный штаты америки". Просто фантастика. Публика, которая совершенно не интересовалась футболом. В 60-70-е пытались создать в США лигу, понабрали звезд за огромные деньги и обанкротились. В 90-е создали лигу еще раз, но ввели потолок зарплат, который зависел от заработка лиги, а потом стали открывать слоты без потолка для приглашения звезд. А клубы стали работать над посещаемостью и абонементы распродавали до создания самой команды. Уровень лиги совсем низкий, но из-за шоу привлекают болельщиков, а сама лига растет в качестве. Удивительно, почему у нас, где огромное количество интересующихся футболом, не могут создать подобные условия. Хотя о чем я говорю... Там профессиональные бизнесмены и маркетологи работали, а у нас во главе дилетанты по знакомству должности получают...

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      Рейтинг: +11151

      Skull_Boy 1 час назад

      Быстров теперь в каждой бочке затычка, а на практике затупок и был гнилым игроком, а надо ли это Тамбову, если результат уже известен и ликвидация

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