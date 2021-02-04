«РБ-Спорт»: «Тамбов» может доиграть сезон в РПЛ

«Тамбов» намерен доиграть нынешний сезон в РПЛ.
В клубе рассчитывают, что футболисты, обратившиеся в Палату по Разрешению споров из-за невыплаты зарплаты, отзовут свои заявления.
В таком случае, сообщает «РБ-Спорт», команде откроют заявку на регистрацию новых футболистов. После этого «Тамбов» намерен договориться с другими клубами об аренде ряда футболистов – этим составом команда и доиграет чемпионат.
Долги перед футболистами, подавшими заявления в Палату, будут погашены за счет контрактов РПЛ со спонсорами и средств от коммерческой деятельности.
- Ранее сообщалось, что долг «Тамбова» вырос до 544,1 миллиона рублей.
- После ухода Валерия Чуперки в команде осталось шесть полевых игроков.
- Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров готов бесплатно играть за «Тамбов».
Источник: «РБ-Спорт»