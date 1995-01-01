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    Чепчугов – об отношениях с Акинфеевым: «Любовь и обнимашки. Зависти не было»

    Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал об отношениях с Игорем Акинфеевым.

    — Тренировки с Акинфеевым — это…

    — Игорю и тренироваться-то особо не нужно — нужно лишь поддерживать форму. Он авторитет: всe при нeм. Вот молодые вроде Торопа будут набираться опыта, работая бок-о-бок с Игорем.

    Игорю, кстати, вообще не надо авторитетом давить на защитников — там же совсем молодые ребята. Больше надо влиять подсказками и поддержкой, там же не глыбы вроде Березуцких и Игнашевича, где Игорь может крикнуть, они-то тоже матерые, сами понимают и могут нормально расценить ситуацию.

    Молодых же нужно поддерживать, кричать не стоит. Они могут растеряться или ещe что. Игорь и сам всe это прекрасно знает.

    — За семь лет в ЦСКА хоть раз конфликтовали с Акинфеевым?

    — Нет, вы что? Любовь и обнимашки. Было понимание: Игорь — первый, я — второй.

    — Зависти не было?

    — Нет, конечно. Даже не обсуждается. Скорее он мне завидовал, когда я с «Реалом» играл.

    — Акинфеев тремя словами?

    — Целеустремлeнный, трудолюбивый, талантище!

    — Вернeтся ради Евро в сборную?

    — Думаю, нет. Побережeт себя, чтобы в будущем принести больше пользы ЦСКА.

    • Последним клубом голкипера был «Енисей», который он покинул в 2018 году.
    • В составе ЦСКА футболист провел семь лет (2010-2017).

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    Источник: «Чемпионат»

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