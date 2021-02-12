Чепчугов – об отношениях с Акинфеевым: «Любовь и обнимашки. Зависти не было»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал об отношениях с Игорем Акинфеевым.

— Тренировки с Акинфеевым — это…

— Игорю и тренироваться-то особо не нужно — нужно лишь поддерживать форму. Он авторитет: всe при нeм. Вот молодые вроде Торопа будут набираться опыта, работая бок-о-бок с Игорем.

Игорю, кстати, вообще не надо авторитетом давить на защитников — там же совсем молодые ребята. Больше надо влиять подсказками и поддержкой, там же не глыбы вроде Березуцких и Игнашевича, где Игорь может крикнуть, они-то тоже матерые, сами понимают и могут нормально расценить ситуацию.

Молодых же нужно поддерживать, кричать не стоит. Они могут растеряться или ещe что. Игорь и сам всe это прекрасно знает.

— За семь лет в ЦСКА хоть раз конфликтовали с Акинфеевым?

— Нет, вы что? Любовь и обнимашки. Было понимание: Игорь — первый, я — второй.

— Зависти не было?

— Нет, конечно. Даже не обсуждается. Скорее он мне завидовал, когда я с «Реалом» играл.

— Акинфеев тремя словами?

— Целеустремлeнный, трудолюбивый, талантище!

— Вернeтся ради Евро в сборную?

— Думаю, нет. Побережeт себя, чтобы в будущем принести больше пользы ЦСКА.

Последним клубом голкипера был «Енисей», который он покинул в 2018 году.

В составе ЦСКА футболист провел семь лет (2010-2017).

Чепчугов: «Когда выступал за ЦСКА, мог напиться. Тренеры чувствовали запах, но закрывали глаза»