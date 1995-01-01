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    Чепчугов: «Когда выступал за ЦСКА, мог напиться. Тренеры чувствовали запах, но закрывали глаза»

    Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал о психологических проблемах во время выступления за московский клуб.

    — Когда выступали за ЦСКА, тоже выпивали?

    — Бывало такое.

    — Как это было?

    — Слуцкий прекрасно понимал, что мне сложно находиться в роли дублeра Акинфеева. Каждый день нужно тренироваться с пониманием того, что играть всe равно не будешь. Но форму поддерживать надо, потому что в любой момент можешь выйти.

    Бывали моменты, что приходилось обращаться к любимому напитку, чтобы разгружать себя психологически.

    — Помогало?

    — Да, конечно. Представьте, ты тренируешься, но не играешь, а люди в интернете подкалывают и даже не понимают ситуацию…

    — В команде сразу заметили, что вы начали выпивать?

    — Слуцкий прекрасно понимал, что мне это помогает. Уверен, тренеры чувствовали запах, но закрывали на это глаза. Я мог напиться, на следующий день прийти и спокойно тренироваться. Но ко мне ни разу не подошли с претензиями.

    За всe это время никто из тренеров мне ничего не сказал. С ребятами, понятное дело, общались. Тренеры же понимали мою роль и относились с пониманием. Это психически немного разгружает. Болельщики ещe начали ярлыки вешать, писали комментарии: «Сидит и зарабатывает деньги».

    — До руководств доходила информация, что вы нарушаете режим?

    Думаю, там тоже знали.

    — Но вам ничего не говорили?

    — Нет. Все и всe понимали.

    • Последним клубом голкипера был «Енисей», который он покинул в 2018 году.
    • В составе ЦСКА футболист провел семь лет (2010-2017).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:34
    Комментарии8
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      Рейтинг: +45009

      portero 8 минут назад

      А зачем тебя звать, ты же опять выпивать начнешь....

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      Рейтинг: +8099

      Hektor 84 18 минут назад

      Выступал это громко сказано. Так лавку полировал получая бабло на халяву. Был бы мужиком ушел бы в другую команду и играл бы постоянно. А так как и Зе Болотный выставляют себя жертвами. Пили они с горя. А что же нам простым смертным получая 20000р вообще залиться надо? Просто вы паспортисты и то сколько вы получаете вас устраивает. А стремиться к большему или мозгов или характера не хватает.

      0
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      Рейтинг: +18

      [Oritan]Vovka 2 часа назад

      Вытащил Сибирь в РПЛ и свалил на лавку за деньгами...сам все понимал, что играть не будет, но захотел денег, а не карьеру...
      Был хороший игрок, мб с ним Сибирь в РПЛ и задержалась бы, а там уже куда на повышение и ушел бы в основу..

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      Рейтинг: +271

      Маленький > [Oritan]Vovka 2 часа назад

      А как бы ты поступил на его месте?

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      Рейтинг: +12045

      KLIM777 3 часа назад

      какое горе мля)) сидеть на лавке, получать лаве и никуя не делать) клоун епаный.

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      Рейтинг: +5219

      Lester84 3 часа назад

      Закрывали глаза, а надо было закрывать нос)))

      А если серьезно - силком его в команде никто не держал. Мог бы в аренду попроситься или вести переговоры о трансфере. Он же 7 лет просидел на банке. Значит все его устраивало. А сейчас когда поезд ушел - строит из себя страдальца

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      Рейтинг: +2034

      Mister_Tomsk 3 часа назад

      да тоже подкопил прилично, на вискарик хватит

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      Рейтинг: +2771

      Из Твери Леха 3 часа назад

      Выступал???

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