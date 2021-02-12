Чепчугов: «Когда выступал за ЦСКА, мог напиться. Тренеры чувствовали запах, но закрывали глаза»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал о психологических проблемах во время выступления за московский клуб.

— Когда выступали за ЦСКА, тоже выпивали?

— Бывало такое.

— Как это было?

— Слуцкий прекрасно понимал, что мне сложно находиться в роли дублeра Акинфеева. Каждый день нужно тренироваться с пониманием того, что играть всe равно не будешь. Но форму поддерживать надо, потому что в любой момент можешь выйти.

Бывали моменты, что приходилось обращаться к любимому напитку, чтобы разгружать себя психологически.

— Помогало?

— Да, конечно. Представьте, ты тренируешься, но не играешь, а люди в интернете подкалывают и даже не понимают ситуацию…

— В команде сразу заметили, что вы начали выпивать?

— Слуцкий прекрасно понимал, что мне это помогает. Уверен, тренеры чувствовали запах, но закрывали на это глаза. Я мог напиться, на следующий день прийти и спокойно тренироваться. Но ко мне ни разу не подошли с претензиями.

За всe это время никто из тренеров мне ничего не сказал. С ребятами, понятное дело, общались. Тренеры же понимали мою роль и относились с пониманием. Это психически немного разгружает. Болельщики ещe начали ярлыки вешать, писали комментарии: «Сидит и зарабатывает деньги».

— До руководств доходила информация, что вы нарушаете режим?

— Думаю, там тоже знали.

— Но вам ничего не говорили?

— Нет. Все и всe понимали.