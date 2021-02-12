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  • Чепчугов: «Когда выступал за ЦСКА, мог напиться. Тренеры чувствовали запах, но закрывали глаза»

Чепчугов: «Когда выступал за ЦСКА, мог напиться. Тренеры чувствовали запах, но закрывали глаза»

12 февраля 2021, 08:34
11

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал о психологических проблемах во время выступления за московский клуб.

— Когда выступали за ЦСКА, тоже выпивали?

— Бывало такое.

— Как это было?

— Слуцкий прекрасно понимал, что мне сложно находиться в роли дублeра Акинфеева. Каждый день нужно тренироваться с пониманием того, что играть всe равно не будешь. Но форму поддерживать надо, потому что в любой момент можешь выйти.

Бывали моменты, что приходилось обращаться к любимому напитку, чтобы разгружать себя психологически.

— Помогало?

— Да, конечно. Представьте, ты тренируешься, но не играешь, а люди в интернете подкалывают и даже не понимают ситуацию…

— В команде сразу заметили, что вы начали выпивать?

— Слуцкий прекрасно понимал, что мне это помогает. Уверен, тренеры чувствовали запах, но закрывали на это глаза. Я мог напиться, на следующий день прийти и спокойно тренироваться. Но ко мне ни разу не подошли с претензиями.

За всe это время никто из тренеров мне ничего не сказал. С ребятами, понятное дело, общались. Тренеры же понимали мою роль и относились с пониманием. Это психически немного разгружает. Болельщики ещe начали ярлыки вешать, писали комментарии: «Сидит и зарабатывает деньги».

— До руководств доходила информация, что вы нарушаете режим?

Думаю, там тоже знали.

— Но вам ничего не говорили?

— Нет. Все и всe понимали.

  • Последним клубом голкипера был «Енисей», который он покинул в 2018 году.
  • В составе ЦСКА футболист провел семь лет (2010-2017).

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Чепчугов Сергей
Комментарии (11)
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Из Твери Леха
1613108975
Выступал???
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Mister_Tomsk
1613109204
да тоже подкопил прилично, на вискарик хватит
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Lester84
1613110032
Закрывали глаза, а надо было закрывать нос))) А если серьезно - силком его в команде никто не держал. Мог бы в аренду попроситься или вести переговоры о трансфере. Он же 7 лет просидел на банке. Значит все его устраивало. А сейчас когда поезд ушел - строит из себя страдальца
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[Oritan]Vovka
1613113917
Вытащил Сибирь в РПЛ и свалил на лавку за деньгами...сам все понимал, что играть не будет, но захотел денег, а не карьеру... Был хороший игрок, мб с ним Сибирь в РПЛ и задержалась бы, а там уже куда на повышение и ушел бы в основу..
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Hektor 84
1613122089
Выступал это громко сказано. Так лавку полировал получая бабло на халяву. Был бы мужиком ушел бы в другую команду и играл бы постоянно. А так как и Зе Болотный выставляют себя жертвами. Пили они с горя. А что же нам простым смертным получая 20000р вообще залиться надо? Просто вы паспортисты и то сколько вы получаете вас устраивает. А стремиться к большему или мозгов или характера не хватает.
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portero
1613122684
А зачем тебя звать, ты же опять выпивать начнешь....
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paracetamol
1613147734
Надо было закрывать не глаза, а зажимать нос!
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zigbert
1613155583
Это проблема любого вратаря, находящегося в запасе. Другое дело если вратари равноценные. В ЦСКА же с Акинфеевым трудно конкурировать.
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