Мусаев назвал разницу в работе с Николичем и Федотовым в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев сказал, то не сильно доволен своими выступлениями в первой части сезона-2024/25.

– Как провели отпуск?

– Был дома, в Дагестане. Встретился со всеми друзьями, с детишками поигрался, с родителями провел время. Ну, и тренировался, конечно, и на поле, и в зале. У меня друг – детский тренер. Ходил к нему на занятия пообщаться с детьми. Они знают, кто я такой. Так что пошел их порадовать.

– Как оцениваете первую часть сезона для ЦСКА и для себя?

– От себя большего хочу. Не сильно доволен собой. Постараюсь во второй части сезона улучшить свою игру и результативность.

– В СМИ проходила информация о том, что ЦСКА может купить игроков в линию атаки. Как на это реагируете?

– Раз хотят, значит, они нужны, я думаю. К конкуренции отношусь прекрасно. Мы всех ждем, ведь если наша команда будет сильнее, ведь это хорошо.

– В чем специфика работы с Николичем, в отличии от Федотова?

– При Николиче стало больше конкретики. Вперед сразу играем агрессивно, без перепасов.

– Наверняка слышали про строительство новой базы ЦСКА, которое закончится в 2028 году. Планируете ее застать?

– Время покажет. Как буду нужен клубу, как пойдет.