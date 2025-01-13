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    • Мусаев назвал разницу в работе с Николичем и Федотовым в ЦСКА

    Мусаев назвал разницу в работе с Николичем и Федотовым в ЦСКА

    Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев сказал, то не сильно доволен своими выступлениями в первой части сезона-2024/25.

    – Как провели отпуск?

    – Был дома, в Дагестане. Встретился со всеми друзьями, с детишками поигрался, с родителями провел время. Ну, и тренировался, конечно, и на поле, и в зале. У меня друг – детский тренер. Ходил к нему на занятия пообщаться с детьми. Они знают, кто я такой. Так что пошел их порадовать.

    – Как оцениваете первую часть сезона для ЦСКА и для себя?

    От себя большего хочу. Не сильно доволен собой. Постараюсь во второй части сезона улучшить свою игру и результативность.

    – В СМИ проходила информация о том, что ЦСКА может купить игроков в линию атаки. Как на это реагируете?

    – Раз хотят, значит, они нужны, я думаю. К конкуренции отношусь прекрасно. Мы всех ждем, ведь если наша команда будет сильнее, ведь это хорошо.

    – В чем специфика работы с Николичем, в отличии от Федотова?

    При Николиче стало больше конкретики. Вперед сразу играем агрессивно, без перепасов.

    – Наверняка слышали про строительство новой базы ЦСКА, которое закончится в 2028 году. Планируете ее застать?

    – Время покажет. Как буду нужен клубу, как пойдет.

    • 23-летний Мусаев провел в этом сезоне 26 матчей за ЦСКА, забил 9 голов, отдал 4 передачи.
    • Летом 2024 года Марко Николич сменил Владимира Федотова на посту главного тренера красно-синих.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    13.01.2025 07:50
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    Комментарии (1)
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    zigbert
    1736753716
    Да ничем он не лучше Заболотного. Разве только возраст дает некоторые преимущества на перспективу.
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