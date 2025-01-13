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    Экс-советник Федуна назвал ошибочным назначение Кахигао

    Экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна итальянский функционер Франко Камоцци высказался назначении испанца Франсиса Кахигао на пост спортивного директора московского клуба.

    «Кахигао работал в «Арсенале»? Это ничего не значит. Я по-прежнему считаю, что назначение Кахигао – ошибка руководства «Спартака». Но решение уже принято, будем наблюдать», – сказал Камоцци.

    • Ранее Кахигао работал в лондонском «Арсенале», сборной Чили и «Галатасарае».
    • О назначении Кахигао было объявлено 3 января. «Спартак» был без спортивного директора с 10 ноября, когда было объявлено об увольнении Томаша Амарала.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    13.01.2025 08:30
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    Комментарии (6)
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    zigbert
    1736752245
    По вылезали всевозможные оценщики. Зачем сейчас говорить о работе Кахигао в Спартаке если она еще практически не началась.
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    ПалкоВводецъ007
    1736755230
    Да они каждый год наступают на одни и те же грабли. То директор никому не известный, то тренер физрук, то аферисты агенты. Секта три игры выиграет и поёт мантры. Итог всем известен. Будут хрюкать с 6 места в лучшем случае. Гыгыгы
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    andr45
    1736755541
    Еще самолет не приземлился, а Миллер и Дюков опять паникуют, потому и дали указание своим *овномётчикам начать *овнометание) КАМОЦЦИ «Кахигао – просто тот, кто должен удовлетворять интересы кого-то другого. Тот, кому плевать на «Спартак». Это просто деньги. Для меня, человека, любящего «Спартака», – это просто мусор.» СЕЛЮК «Этого специалиста [Кахигао] толком никто и не знает.  Кахигао просто ограбит «Спартак» и через некоторое время уедет из России с улыбкой на лице» ГУРЦКАЯ «Что мешало вшить этого человека на аутсорсинг, чтобы он помог сделать одну-две сделки? Зачем нужен такой именитый директор, чтобы он *** [задолбал] этого тренера?»
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    NewLife
    1736755633
    Камоцци, твое появление на свет было ошибочным)
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    sochi-2013
    1736760838
    Как только добавляется ЭКС, сразу мнят себя ЭКСпертами и ЭКСтрасенсами.
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