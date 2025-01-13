Экс-советник Федуна назвал ошибочным назначение Кахигао

Экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна итальянский функционер Франко Камоцци высказался назначении испанца Франсиса Кахигао на пост спортивного директора московского клуба.
«Кахигао работал в «Арсенале»? Это ничего не значит. Я по-прежнему считаю, что назначение Кахигао – ошибка руководства «Спартака». Но решение уже принято, будем наблюдать», – сказал Камоцци.
- Ранее Кахигао работал в лондонском «Арсенале», сборной Чили и «Галатасарае».
- О назначении Кахигао было объявлено 3 января. «Спартак» был без спортивного директора с 10 ноября, когда было объявлено об увольнении Томаша Амарала.