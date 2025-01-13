Литвинов высказался о желании поиграть в Европе

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов выразил надежду, что в будущем сможет начать играть в одном из европейских чемпионатов.

«Думаю, для каждого футболиста это мечта. Это нормально, это цель, к которой ты идeшь, помимо того, что ты хочешь выиграть какие-то титулы командные.

Идеальный чемпионат? Понятное дело, что детская мечта – Испания и «Реал Мадрид». Может, в Испании какой-то клуб, в Италии.

С Захаряном поиграть? Ну, почему бы и нет?» – сказал Литвинов.