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    Литвинов высказался о желании поиграть в Европе

    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов выразил надежду, что в будущем сможет начать играть в одном из европейских чемпионатов.

    «Думаю, для каждого футболиста это мечта. Это нормально, это цель, к которой ты идeшь, помимо того, что ты хочешь выиграть какие-то титулы командные.

    Идеальный чемпионат? Понятное дело, что детская мечта – Испания и «Реал Мадрид». Может, в Испании какой-то клуб, в Италии.

    С Захаряном поиграть? Ну, почему бы и нет?» – сказал Литвинов.

    • 23-летний Литвинов провел в этом сезоне 19 матчей за «Спартак».
    • Футболист провел 5 игр за сборную России.

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    Источник: «Советский спорт»

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    13.01.2025 09:58
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    Комментарии (1)
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    ScarlettOgusania
    1736757684
    свежо предание (о мадридском Реале), да верится с трудом, даже с учетом, что в Реале в защите играют "колхозники", вроде Камавинги и Чуамени, Литвинов туда не вписывается от слова - совсем...)) ну какой Реал, если только Сосьедад, да и то - натирать лавку вместе с Захаряном...
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