Агент парагвайца Мореля сообщил об интересе к игроку от клубов РПЛ

Энцо Проно, агент полузащитника «Гуарани» Хорхе Мореля, прокомментировал новость об интересе клубов из России к футболисту.

«Какой клуб интересуется игроком? Не могу ничего сказать про клуб из-за того, что мы ведем переговоры. То, что есть интерес от клубов РПЛ – правда. Не могу сказать даже город? Даже город.

Хочет ли сам игрок переехать в Россию? Никогда не знаешь, что произойдет. Не могу ничего сказать. Отмечу лишь то, что он может сыграть как центральный полузащитник. Но Морель больше центральный защитник», – сказал Проно.

Морель – опорный полузащитник.

Его рыночная стоимость – 3,2 миллиона евро.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию