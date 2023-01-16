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    Агент парагвайца Мореля сообщил об интересе к игроку от клубов РПЛ

    Энцо Проно, агент полузащитника «Гуарани» Хорхе Мореля, прокомментировал новость об интересе клубов из России к футболисту.

    «Какой клуб интересуется игроком? Не могу ничего сказать про клуб из-за того, что мы ведем переговоры. То, что есть интерес от клубов РПЛ – правда. Не могу сказать даже город? Даже город.

    Хочет ли сам игрок переехать в Россию? Никогда не знаешь, что произойдет. Не могу ничего сказать. Отмечу лишь то, что он может сыграть как центральный полузащитник. Но Морель больше центральный защитник», – сказал Проно.

    • Морель – опорный полузащитник.
    • Его рыночная стоимость – 3,2 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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