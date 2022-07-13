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Стало известно, во сколько «Динамо» может обойтись трансфер парагвайца Фернандеса

«Динамо» продолжает переговоры с «Гуарани» по трансферу парагвайского защитника Роберто Фернандеса.

«Гуарани» хочет выручить за Фернандеса 4 миллиона евро, «Динамо» предлагает меньше. Ситуация усложняется интересом к Роберто со стороны «Алавеса», «Атлетико Минейро», «Боки Хуниорс» и двух клубов из Бразилии», – сообщил источник «Чемпионата».

  • Фернандес – центральный защитник.
  • В составе «Гуарани» Фернандес провел 70 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
  • Его рыночная стоимость – 1,3 миллиона евро.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +4788

    neim 1 час назад

    Я что-то плохо понимаю логику покупающих. Зачем брать в состав иностранцев, которые не сегодня-завтра могут запросто "кинуть" команду под любым предлогом ?

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    Рейтинг: +14348

    Fusballer 1 час назад

    Вот же... Сколько можно в РПЛ всякий хлам тащить, который легко может свалить.

    0
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    Рейтинг: +89

    Теркчанин 2 часа назад

    Если рыночная стоимость – 1,3 миллиона евро,зачем переплачивать в три раза?

    0
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