Стало известно, во сколько «Динамо» может обойтись трансфер парагвайца Фернандеса

«Динамо» продолжает переговоры с «Гуарани» по трансферу парагвайского защитника Роберто Фернандеса.

«Гуарани» хочет выручить за Фернандеса 4 миллиона евро, «Динамо» предлагает меньше. Ситуация усложняется интересом к Роберто со стороны «Алавеса», «Атлетико Минейро», «Боки Хуниорс» и двух клубов из Бразилии», – сообщил источник «Чемпионата».