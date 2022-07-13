Стало известно, во сколько «Динамо» может обойтись трансфер парагвайца Фернандеса

«Динамо» продолжает переговоры с «Гуарани» по трансферу парагвайского защитника Роберто Фернандеса.
«Гуарани» хочет выручить за Фернандеса 4 миллиона евро, «Динамо» предлагает меньше. Ситуация усложняется интересом к Роберто со стороны «Алавеса», «Атлетико Минейро», «Боки Хуниорс» и двух клубов из Бразилии», – сообщил источник «Чемпионата».
- Фернандес – центральный защитник.
- В составе «Гуарани» Фернандес провел 70 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
- Его рыночная стоимость – 1,3 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»