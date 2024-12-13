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    «МЮ» купит 17-летнего парагвайского защитника

    «Манчестер Юнайтед» достиг устного соглашения по трансферу Диего Леона из «Серро Портеньо». По данным журналиста Фабрицио Романо, манкунианцы заплатят за 17-летнего защитника 4 миллиона долларов плюс 1 миллион в качестве легко достижимого бонуса плюс 3,5 миллиона в зависимости от будущих выступлений игрока/команды.

    • Леон перейдет в манчестерский клуб в июле 2025 года, как только ему исполнится 18 лет.
    • В этом сезоне футболист провел за «Серро Портеньо» 19 матчей, забил 2 гола.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X

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    13.12.2024 14:29
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