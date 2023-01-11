«Спартак» покупает 22-летнего парагвайца. Трансфер полностью согласован

Защитник «Серро Портеньо» Алексис Дуарте продолжит карьеру в «Спартаке».

Клубы полностью согласовали трансфер 22-летнего парагвайца, сообщает журналист Сесар Луис Мерло.

Дуарте в ближайшие часы вылетит в Россию для прохождения медосмотра и подписания контракта со «Спартаком» до 2027 года.

Дуарте – центральный защитник и капитан «Серро Портеньо».

Он провел 107 матчей за клуб, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.

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