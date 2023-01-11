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    «Спартак» покупает 22-летнего парагвайца. Трансфер полностью согласован

    Защитник «Серро Портеньо» Алексис Дуарте продолжит карьеру в «Спартаке».

    Клубы полностью согласовали трансфер 22-летнего парагвайца, сообщает журналист Сесар Луис Мерло.

    Дуарте в ближайшие часы вылетит в Россию для прохождения медосмотра и подписания контракта со «Спартаком» до 2027 года.

    • Дуарте – центральный защитник и капитан «Серро Портеньо».
    • Он провел 107 матчей за клуб, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.

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    Источник: твиттер Сесара Луиса Мерло

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15

      BoevStas1 39 минут назад

      Самый дорогой игрок в команде своей,капитан,+молод.Интересно будет посмотреть на него.Добро пожаловать в РПЛ!!!

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      Рейтинг: +11402

      R_a_i_n 58 минут назад

      Велкам

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