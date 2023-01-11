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  • «Спартак» покупает 22-летнего парагвайца. Трансфер полностью согласован

«Спартак» покупает 22-летнего парагвайца. Трансфер полностью согласован

11 января 2023, 01:20
8

Защитник «Серро Портеньо» Алексис Дуарте продолжит карьеру в «Спартаке».

Клубы полностью согласовали трансфер 22-летнего парагвайца, сообщает журналист Сесар Луис Мерло.

Дуарте в ближайшие часы вылетит в Россию для прохождения медосмотра и подписания контракта со «Спартаком» до 2027 года.

  • Дуарте – центральный защитник и капитан «Серро Портеньо».
  • Он провел 107 матчей за клуб, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
  • Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.

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Источник: твиттер Сесара Луиса Мерло
Россия. Премьер-лига Спартак Серро Портеньо
Комментарии (8)
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R_a_i_n
1673389737
Велкам
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BoevStas1
1673390915
Самый дорогой игрок в команде своей,капитан,+молод.Интересно будет посмотреть на него.Добро пожаловать в РПЛ!!!
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GermanVo
1673394391
Чтоб окрепнуть ещё время понадобится. Но перспектива есть. В любом случае, Чернов на основу не тянет. Мевля... это просто... Маслов либо форму не набрал, либо деградировать начал, после таких травм иногда не возвращаются. Литвинов больше в опорке нравится, хот в будущем, надеюсь заменит Джикию в центре. Так что, как всегда Верим. Мало ли выстрелит.
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serglider
1673410884
Статистика не айс, с какого перепугу он тянет на 4 ляма, мне не понятно! Походу спартачам с нова некуда девать бабло))) Тем более, что с забугорными футболерами всегда есть риск, что в любое время свинтят в закат, не попрощавшись.
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BlackMurder
1673413975
Через месяц назад вернеться
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oyabun
1673416016
Ну вот хоть "лёд тронулся" в плане зимних трансферов. ЦЗ очень нужен был. Будем надеяться и верить.
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JTherry
1673423815
одну задачу решили - купили, наконец, центрального защитника, по нарезкам - очень неплох в защите, отличный выбор позиции, хорош в отборе, не зря назвали "осьминогом"... надеюсь, раскроется в Спартаке...)
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zigbert
1673441280
Вот и хорошо. На зимних сборах увидим его способности. И пусть процесс адаптации его в клубе пройдет быстро.
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