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    В «Серро Портеньо» подтвердили трансфер Дуарте в «Спартак»

    Вице-президент «Серро Портеньо» Карлос Петтенхиль анонсировал переход центрального защитника Алексиса Дуарте в «Спартак».

    «Да, верно. Дуарте переходит, он приедет туда на следующей неделе.

    «Спартак» покупает 80 процентов экономических прав на игрока.

    Сумма даже близко не 5 миллионов долларов, о которых говорят. У нас было три официальных предложения, «Спартак» сделал лучшее», – заявил Петтенхиль.

    • Рыночная стоимость Дуарте – 4 миллиона евро.
    • Он всю карьеру провел в «Серро Портеньо»: 107 матчей, 1 гол, 2 ассиста.
    • «Спартак» выиграл борьбу за игрока у «Бока Хуниорс».

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    Источник: Deportes Uno

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