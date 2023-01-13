В «Серро Портеньо» подтвердили трансфер Дуарте в «Спартак»

Вице-президент «Серро Портеньо» Карлос Петтенхиль анонсировал переход центрального защитника Алексиса Дуарте в «Спартак».

«Да, верно. Дуарте переходит, он приедет туда на следующей неделе.

«Спартак» покупает 80 процентов экономических прав на игрока.

Сумма даже близко не 5 миллионов долларов, о которых говорят. У нас было три официальных предложения, «Спартак» сделал лучшее», – заявил Петтенхиль.

Рыночная стоимость Дуарте – 4 миллиона евро.

Он всю карьеру провел в «Серро Портеньо»: 107 матчей, 1 гол, 2 ассиста.

«Спартак» выиграл борьбу за игрока у «Бока Хуниорс».

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