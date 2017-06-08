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    Бывший защитник «Интера» Перейра входит в интересы «Спартака»

    Защитник парагвайского «Серро Портеньо» Альваро Перейра входит в интересы «Спартака». Футболист принадлежит аргентинскому «Эстудиантесу», а в нынешнем клубе выступает на правах аренды.

    Агент Карлос Вильяльба, который представляет интересы 31-летнего уругвайца, рассказал, что Перейра рассматривает варианты трудоустройства в России, Турции и Южной Корее. При этом сам футболист рассчитывает остаться в парагвайском клубе.

    Стоит отметить, что Перейра имеет опыт выступления за «Порту», «Интер» и «Хетафе». Срок его арендного соглашения истекает 30 июня.

    Источник: Goal.com

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    08.06.2017 07:31
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 8 июня 2017, 11:38

      32? Это к бомжам, они таких подписывают )))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 8 июня 2017, 11:33

      давай в спартак

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +870

      lysenkoff 8 июня 2017, 11:23

      32-х Летнего вроде как -_-

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +81

      Dgon1987 8 июня 2017, 10:34

      Староват! Продают 30 летнего Таски и берут 31 летнего Перейру. Скорее всего утка!

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 8 июня 2017, 10:06

      31 год , и ничего больше. Зачем????

      1
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      Рейтинг: +382

      лёха72 8 июня 2017, 10:00

      не нужен

      1
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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 8 июня 2017, 09:57

      Теперь до начала чемпионата будет: "Входит в интересы Спартака", "Входит в интересы Зенита", по крайней мере только Спартак и Зенит всеми интересует)))) Типа интересуются)))

      3
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 8 июня 2017, 08:43

      А Спартаку уже сообщили?

      3
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 8 июня 2017, 08:10

      его пик уже прошел, когда из интера поперли. нахер он нам?

      1
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 8 июня 2017, 07:43

      Да чего скромничать, то? Каждый день новые заметки что кто то входит в интересы Спартака. Но никакой конкретики. С таким же успехом можно написать "В интересы Спартака входят все более-менее свободные от топ-клубов футболисты Европы и Южной Америки стоимостью максимум до 10 лямов, а скорее и ниже." И это будет глобальная новость на всё межсезонье ))

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