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  • Бывший защитник «Интера» Перейра входит в интересы «Спартака»

Бывший защитник «Интера» Перейра входит в интересы «Спартака»

8 июня 2017, 07:31
10

Защитник парагвайского «Серро Портеньо» Альваро Перейра входит в интересы «Спартака». Футболист принадлежит аргентинскому «Эстудиантесу», а в нынешнем клубе выступает на правах аренды.

Агент Карлос Вильяльба, который представляет интересы 31-летнего уругвайца, рассказал, что Перейра рассматривает варианты трудоустройства в России, Турции и Южной Корее. При этом сам футболист рассчитывает остаться в парагвайском клубе.

Стоит отметить, что Перейра имеет опыт выступления за «Порту», «Интер» и «Хетафе». Срок его арендного соглашения истекает 30 июня.

Источник: Goal.com
Россия. Премьер-лига Трансферы Спартак Серро Портеньо Эстудиантес Перейра Альваро
Комментарии (10)
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oyabun
1496897035
Да чего скромничать, то? Каждый день новые заметки что кто то входит в интересы Спартака. Но никакой конкретики. С таким же успехом можно написать "В интересы Спартака входят все более-менее свободные от топ-клубов футболисты Европы и Южной Америки стоимостью максимум до 10 лямов, а скорее и ниже." И это будет глобальная новость на всё межсезонье ))
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piligrim1986
1496898638
его пик уже прошел, когда из интера поперли. нахер он нам?
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momwig_
1496900637
А Спартаку уже сообщили?
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Evgeniy32
1496905040
Теперь до начала чемпионата будет: "Входит в интересы Спартака", "Входит в интересы Зенита", по крайней мере только Спартак и Зенит всеми интересует)))) Типа интересуются)))
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лёха72
1496905227
не нужен
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RedWhiteFans2
1496905598
31 год , и ничего больше. Зачем????
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Dgon1987
1496907246
Староват! Продают 30 летнего Таски и берут 31 летнего Перейру. Скорее всего утка!
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lysenkoff
1496910223
32-х Летнего вроде как -_-
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Igor Belousov
1496910839
давай в спартак
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ufos73
1496911136
32? Это к бомжам, они таких подписывают )))
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