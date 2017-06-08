Бывший защитник «Интера» Перейра входит в интересы «Спартака»

Защитник парагвайского «Серро Портеньо» Альваро Перейра входит в интересы «Спартака». Футболист принадлежит аргентинскому «Эстудиантесу», а в нынешнем клубе выступает на правах аренды.

Агент Карлос Вильяльба, который представляет интересы 31-летнего уругвайца, рассказал, что Перейра рассматривает варианты трудоустройства в России, Турции и Южной Корее. При этом сам футболист рассчитывает остаться в парагвайском клубе.

Стоит отметить, что Перейра имеет опыт выступления за «Порту», «Интер» и «Хетафе». Срок его арендного соглашения истекает 30 июня.