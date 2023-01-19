Появились новые подробности о переходе Дуарте в «Спартак»

Стали известны детали трансфера центрального защитника «Серро Портеньо» Алексиса Дуарте в «Спартак».

Московский клуб заплатит за новичка около 3,8 миллиона евро.

Официально о переходе парагвайца «Спартак» объявит не позднее следующего вторника (24 января). Задержка связана с проблемами по осуществлению финансовых операций.

22-летний Дуарте всю карьеру провел в «Серро Портеньо»: 107 матчей, 1 гол, 2 ассиста.

«Спартак» выиграл борьбу за игрока у «Бока Хуниорс».

Получи до 10 000 рублей за регистрацию