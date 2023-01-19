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    Появились новые подробности о переходе Дуарте в «Спартак»

    Стали известны детали трансфера центрального защитника «Серро Портеньо» Алексиса Дуарте в «Спартак».

    Московский клуб заплатит за новичка около 3,8 миллиона евро.

    Официально о переходе парагвайца «Спартак» объявит не позднее следующего вторника (24 января). Задержка связана с проблемами по осуществлению финансовых операций.

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    Источник: телеграм-канал «Спартак КБ Телега»

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    Сегодня, 11:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +876

      SLADE2019 11 минут назад

      Какие интересные подробности! Как бы мы болельщики Спартака без них дальше жили?

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