Появились новые подробности о переходе Дуарте в «Спартак»

Стали известны детали трансфера центрального защитника «Серро Портеньо» Алексиса Дуарте в «Спартак».
Московский клуб заплатит за новичка около 3,8 миллиона евро.
Официально о переходе парагвайца «Спартак» объявит не позднее следующего вторника (24 января). Задержка связана с проблемами по осуществлению финансовых операций.
- 22-летний Дуарте всю карьеру провел в «Серро Портеньо»: 107 матчей, 1 гол, 2 ассиста.
- «Спартак» выиграл борьбу за игрока у «Бока Хуниорс».
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Источник: телеграм-канал «Спартак КБ Телега»