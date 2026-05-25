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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Рапид - Университатя
Рапид - Университатя: обзор матча 25 мая 2026
Рапид
25.05.2026, понедельник, 20:30
Румыния. Лига I, 10 тур
0 : 0
Завершен
Университатя
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - Университатя
Завершен
90'
+3'
Замена
Borisav Burmaz
️️️️➡️️
Elvir Koljić
76'
Замена
Drilon Hazrollaj
️️️️➡️️
Тобиас Кристенсен
75'
75'
Замена
Никусор Банку
️️️️➡️️
Luca Basceanu
Травма
Тобиас Кристенсен
74'
73'
Замена
Mihnea Radulescu
️️️️➡️️
Nikola Stevanović
Замена
Léo Bolgado
️️️️➡️️
A. Pascanu
67'
Замена
Andrei Borza
️️️️➡️️
Олимпиу Морутан
63'
63'
Замена
Monday Etim
️️️️➡️️
Стефан Байарам
46'
Замена
Александру Чикелдэу
️️️️➡️️
Тудор Балуцэ
46'
Замена
Владимир Скрециу
️️️️➡️️
Juraj Badelj
45'
Желтая карточка
Тудор Балуцэ
45'
+1'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
16
Михай Айоани
ВР
19
Răzvan Onea
(К)
ЦЗ
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
21
Robert Salceanu
ЦЗ
18
Кадер Кейта
ОП
17
Тобиас Кристенсен
ЦП
8
Constantin Grameni
ЦП
80
Олимпиу Морутан
АП
29
Алекс Добре
ЛВ
7
Elvir Koljić
ЦФ
5
A. Pascanu
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Университатя
21
Laurenţiu Popescu
ВР
24
Nikola Stevanović
ЦЗ
15
Juraj Badelj
ЦЗ
2
Флорин Стефан
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
23
Самуэль Телеш
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
29
Luca Basceanu
ЦП
19
Василе Могос
(К)
ПП
10
Стефан Байарам
ПВ
7
S. Nsimba
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Рапид
31
Adrian Briciu
ВР
24
Andrei Borza
ЦЗ
4
Léo Bolgado
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
20
Andrei Sucu
ЦП
50
David Todoran
ЦП
27
Drilon Hazrollaj
ЦФ
11
Borisav Burmaz
ЦФ
70
Alex Simonia
ЦФ
98
Gabriel Gheorghe
ЦФ
Университатя
32
Жоау Гонсалвеш
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
25
Darius Falcusan
ЦЗ
27
David Barbu
ЦП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
18
Mihnea Radulescu
ЦП
38
Denis Muntean
ЦП
30
David Matei
ЦП
12
Monday Etim
ЦФ
3-1-2-2-2
16
Айоани
19
13
Чоботарию
21
18
Кейта
17
Кристенсен
8
29
Добре
80
Морутан
5
7
3-1-4-1-1
21
24
15
2
Стефан
8
Балуцэ
19
Могос
4
Крету
29
23
Телеш
10
Байарам
7
80
Морутан
24
24
80
Морутан
5
4
4
5
17
Кристенсен
27
27
17
Кристенсен
7
11
11
7
29
11
Банку
11
Банку
29
15
6
Скрециу
6
Скрециу
15
8
Балуцэ
20
Чикелдэу
20
Чикелдэу
8
Балуцэ
24
18
18
24
10
Байарам
12
12
10
Байарам
Остались в запасе
Рапид
Университатя
31
Adrian Briciu
ВР
14
Якуб Громада
ОП
20
Andrei Sucu
ЦП
50
David Todoran
ЦП
70
Alex Simonia
ЦФ
98
Gabriel Gheorghe
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
32
Жоау Гонсалвеш
ВР
25
Darius Falcusan
ЦЗ
27
David Barbu
ЦП
38
Denis Muntean
ЦП
30
David Matei
ЦП
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Остались в запасе
31
Adrian Briciu
ВР
14
Якуб Громада
ОП
20
Andrei Sucu
ЦП
50
David Todoran
ЦП
70
Alex Simonia
ЦФ
98
Gabriel Gheorghe
ЦФ
Остались в запасе
32
Жоау Гонсалвеш
ВР
25
Darius Falcusan
ЦЗ
27
David Barbu
ЦП
38
Denis Muntean
ЦП
30
David Matei
ЦП
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Статистика матча Рапид - Университатя
1
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
7
13
Офсайды
2
2
Количество передач
441
513
Сейвы
3
2
Точность передач %
86
87
Удары мимо ворот
6
9
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
7
8
Информация о матче
Главный судья:
Iuliana Elena Demetrescu, Romania
Стадион:
Stadionul Rapid-Giulesti, Bucharest
Посещаемость:
5127
Новости команд
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1
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«Крылья» заинтересовались нападающим из Румынии
2025.08.15 09:36
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
Вчера, 10:28
1
«АЕК» – «Университатя»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.75
2025.12.17 08:56
«Университатя» – «Спарта»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.83
2025.12.10 10:26
«Университатя» – «Истанбул»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 2.05
2025.08.27 09:03
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2025.08.15 09:36
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Румыния. Лига I, 10 тур
Рапид
0 : 0
25.05.2026
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Румыния. Лига I, 9 тур
Университатя
5 : 0
17.05.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 9 тур
Арджеш Питешти
2 : 2
15.05.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
1 : 0
09.05.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.05.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 10 тур
Рапид
0 : 0
25.05.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 9 тур
Арджеш Питешти
2 : 2
15.05.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
1 : 0
09.05.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 7 тур
Рапид
1 : 2
04.05.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 6 тур
Динамо
3 : 1
26.04.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 10 тур
Рапид
0 : 0
25.05.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 9 тур
Университатя
5 : 0
17.05.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.05.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 7 тур
Университатя
2 : 1
03.05.2026
Динамо
Румыния. Лига I, 6 тур
Арджеш Питешти
0 : 1
27.04.2026
Университатя
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