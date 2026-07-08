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  • «МЛ Витебск» – «Университатя»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 июля 2026

«МЛ Витебск» – «Университатя»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 июля 2026

8 июля, 18:50
МЛ Витебск
08.07.2026, среда, 20:00
Лига чемпионов, 1 раунд
1 : 4
Завершен
Университатя
20' В. Громыко
4' С. Байарам 24' А. Аль-Амлави (П) 43' А. Аль-Амлави (П) 90+4' С. Нсимба
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
МЛ Витебск
1
Павел Павлюченко
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
22
Ян Скибский
ЛП
15
Валерий Бочеров
ОП
6
Кирилл Гоманов
АП
55
Валерий Громыко
АП
27
Александар Месарович
АП
80
Артем Концевой
ЛВ
9
Бассеку Дьябате
ЦФ
12
Радивой Босич
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Университатя
21
Лауренциу Попеску
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
24
Никола Стеванович
ЦЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
28
Адриан Рус
ЦЗ
5
Анзор Меквабишвили
ОП
23
Самуэль Телеш
ЦП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
10
Стефан Байарам
ПВ
9
Ассад Аль-Амлави
ЦФ
12
Мандей Этим
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
МЛ Витебск
30
Павел Щербаченя
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
8
Silas Gnaka
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
18
Владислав Жук
ЛВ
10
Денильо Клеонис
ПВ
7
Тимур Иванов
ПВ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Университатя
1
Alexandru Maxim
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
15
Юрай Бадель
ЦЗ
17
Карлос Мора
ПЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
38
Denis Muntean
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
29
Luca Basceanu
ЦП
30
Давид Матей
ЦП
7
Стивен Нсимба
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
22
Симон Элисор
ЦФ
2-1-1-3-3
1
Павлюченко
45
Москаленчик
20
Волков
15
Бочеров
22
Скибский
80
Концевой
27
Месарович
55
Громыко
12
Босич
9
Дьябате
6
Гоманов
4-1-2-1-2
21
Попеску
24
Стеванович
3
Романчук
28
Рус
11
Банку
5
Меквабишвили
23
Телеш
20
Чикелдэу
10
Байарам
12
Этим
9
Аль-Амлави
45
Москаленчик
23
Баланович
23
Баланович
45
Москаленчик
15
Бочеров
8
8
15
Бочеров
55
Громыко
10
Клеонис
10
Клеонис
55
Громыко
9
Дьябате
11
Николсон
11
Николсон
9
Дьябате
23
Телеш
17
Мора
17
Мора
23
Телеш
5
Меквабишвили
8
Балуцэ
8
Балуцэ
5
Меквабишвили
3
Романчук
4
Крету
4
Крету
3
Романчук
9
Аль-Амлави
7
Нсимба
7
Нсимба
9
Аль-Амлави
10
Байарам
19
Тавареш
19
Тавареш
10
Байарам
Остались в запасе
МЛ Витебск
Университатя
30
Павел Щербаченя
ВР
3
Никита Баранок
ЦЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
18
Владислав Жук
ЛВ
7
Тимур Иванов
ПВ
Главный тренер
Филипп Соколинский
1
Alexandru Maxim
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
15
Юрай Бадель
ЦЗ
38
Denis Muntean
ЦП
29
Luca Basceanu
ЦП
30
Давид Матей
ЦП
22
Симон Элисор
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Остались в запасе
30
Павел Щербаченя
ВР
3
Никита Баранок
ЦЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
18
Владислав Жук
ЛВ
7
Тимур Иванов
ПВ
Остались в запасе
1
Alexandru Maxim
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
15
Юрай Бадель
ЦЗ
38
Denis Muntean
ЦП
29
Luca Basceanu
ЦП
30
Давид Матей
ЦП
22
Симон Элисор
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Статистика матча МЛ Витебск - Университатя
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «МЛ Витебск» против «Университатя», 1 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 июля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «МЛ Витебск»«Университатя»

«МЛ Витебск» – «Университатя»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Университатя МЛ Витебск
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