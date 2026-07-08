08.07.2026, среда, 20:00
Лига чемпионов, 1 раунд
Лига чемпионов, 1 раунд
1 : 4
Завершен
Составы команд
МЛ Витебск
МЛ Витебск
2-1-1-3-3
1
Павлюченко
45
Москаленчик
20
Волков
15
Бочеров
22
Скибский
80
Концевой
27
Месарович
55
Громыко
12
Босич
9
Дьябате
6
Гоманов
4-1-2-1-2
21
Попеску
24
Стеванович
3
Романчук
28
Рус
11
Банку
5
Меквабишвили
23
Телеш
20
Чикелдэу
10
Байарам
12
Этим
9
Аль-Амлави
45
Москаленчик
23
Баланович
23
Баланович
45
Москаленчик
15
Бочеров
8
8
15
Бочеров
55
Громыко
10
Клеонис
10
Клеонис
55
Громыко
9
Дьябате
11
Николсон
11
Николсон
9
Дьябате
23
Телеш
17
Мора
17
Мора
23
Телеш
5
Меквабишвили
8
Балуцэ
8
Балуцэ
5
Меквабишвили
3
Романчук
4
Крету
4
Крету
3
Романчук
9
Аль-Амлави
7
Нсимба
7
Нсимба
9
Аль-Амлави
10
Байарам
19
Тавареш
19
Тавареш
10
Байарам
Остались в запасе
МЛ Витебск
Университатя
30
Павел Щербаченя
ВР
3
Никита Баранок
ЦЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
18
Владислав Жук
ЛВ
7
Тимур Иванов
ПВ
Главный тренер
Филипп Соколинский
1
Alexandru Maxim
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
15
Юрай Бадель
ЦЗ
38
Denis Muntean
ЦП
29
Luca Basceanu
ЦП
30
Давид Матей
ЦП
22
Симон Элисор
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Остались в запасе
30
Павел Щербаченя
ВР
3
Никита Баранок
ЦЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
18
Владислав Жук
ЛВ
7
Тимур Иванов
ПВ
Остались в запасе
1
Alexandru Maxim
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
15
Юрай Бадель
ЦЗ
38
Denis Muntean
ЦП
29
Luca Basceanu
ЦП
30
Давид Матей
ЦП
22
Симон Элисор
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Статистика матча МЛ Витебск - Университатя
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «МЛ Витебск» против «Университатя», 1 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 июля в 20:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»