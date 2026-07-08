Смотреть прямую трансляцию матча «МЛ Витебск» против «Университатя», 1 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 июля в 20:00 по московскому времени.

Матч будет транслировать «Fonbet».