В пятом туре Лиги Конференций «Университатя» принимает «Спарту». Обе команды набрали по 7 очков и продолжают борьбу за места в плей-офф, что делает матч крайне важным и ожидаемо напряженным. Статистика показывает хорошую форму обоих клубов, но их сильные стороны заметно различаются: у румын надежная оборона, а у чехов – агрессивная атака.

«Университатя»

Команда уверенно выступает в еврокубке: три матча без поражений и важная победа над «Майнцем» 1:0 в предыдущем туре. Клуб отлично выглядит в обороне – всего два пропущенных мяча за последние пять игр во всех турнирах. При этом «Университатя» регулярно забивает, в том числе в трех последних матчах Лиги Конференций. Лучший бомбардир – Баярам (8 голов), и его голевая форма остаeтся ключевым фактором. Домашняя стабильность и минимальная результативность соперников говорят в пользу уверенности команды в контроле игры.

«Спарта»

«Спарта» также имеет 7 очков и подходит к игре после гостевой победы над «Легией» (1:0). Чехи сильны в атаке: 8 забитых мячей за последние 5 матчей, а Ррахмани – один из лучших нападающих турнира. Однако оборона периодически даeт сбои: 6 пропущенных за тот же период – показатель нестабильности. При этом в еврокубке команда действует более прагматично и забивает в шести матчах подряд – гостям есть на что рассчитывать.

Факты о командах

«Университатя»

Не проигрывает в 5 матчах подряд

Пропускает в среднем 0.40 гола за игру (последние 5 матчей)

гола за игру (последние 5 матчей) Забивает в 8 из 10 последних матчей

1.60 гола в среднем за 5 игр

«Спарта»

Забивает в 6 последних матчах

Не проигрывает в 6 из 8 последних игр

В среднем: 1.60 забито и 1.20 пропущено за 5 матчей

забито и пропущено за 5 матчей На выезде выиграла два последних матча

Прогноз на матч «Университатя» – «Спарта»

Обе команды сейчас сбалансированы, но их подходы заметно отличаются. У «Университати» надeжная оборона, которая способна ограничить возможности гостей. «Спарта» будет делать ставку на давление и высокую реализацию моментов, но румынский клуб дома практически не допускает ошибок.

Можно предположить закрытый футбол с минимальным количеством рисков и акцентом на борьбу в центре поля. Вероятность обмена голами есть, но стиль хозяев скорее склоняет игру к низовому сценарию. При этом за счeт домашнего преимущества и уверенной обороны «Университатя» выглядит предпочтительнее по исходу.

Рекомендованные ставки