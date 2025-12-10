Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Университатя» – «Спарта»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.83

10 декабря 2025 10:45
Университатя - Спарта
11 дек. 2025, четверг 20:45 | Лига конференций, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.83
Индивидуальный тотал «Университатя» больше 0.5
Сделать ставку

В пятом туре Лиги Конференций «Университатя» принимает «Спарту». Обе команды набрали по 7 очков и продолжают борьбу за места в плей-офф, что делает матч крайне важным и ожидаемо напряженным. Статистика показывает хорошую форму обоих клубов, но их сильные стороны заметно различаются: у румын надежная оборона, а у чехов – агрессивная атака.

«Университатя»

Команда уверенно выступает в еврокубке: три матча без поражений и важная победа над «Майнцем» 1:0 в предыдущем туре. Клуб отлично выглядит в обороне – всего два пропущенных мяча за последние пять игр во всех турнирах. При этом «Университатя» регулярно забивает, в том числе в трех последних матчах Лиги Конференций. Лучший бомбардир – Баярам (8 голов), и его голевая форма остаeтся ключевым фактором. Домашняя стабильность и минимальная результативность соперников говорят в пользу уверенности команды в контроле игры.

«Спарта»

«Спарта» также имеет 7 очков и подходит к игре после гостевой победы над «Легией» (1:0). Чехи сильны в атаке: 8 забитых мячей за последние 5 матчей, а Ррахмани – один из лучших нападающих турнира. Однако оборона периодически даeт сбои: 6 пропущенных за тот же период – показатель нестабильности. При этом в еврокубке команда действует более прагматично и забивает в шести матчах подряд – гостям есть на что рассчитывать.

Факты о командах

«Университатя»

  • Не проигрывает в 5 матчах подряд
  • Пропускает в среднем 0.40 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в 8 из 10 последних матчей
  • 1.60 гола в среднем за 5 игр

«Спарта»

  • Забивает в 6 последних матчах
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних игр
  • В среднем: 1.60 забито и 1.20 пропущено за 5 матчей
  • На выезде выиграла два последних матча

Прогноз на матч «Университатя» – «Спарта»

Обе команды сейчас сбалансированы, но их подходы заметно отличаются. У «Университати» надeжная оборона, которая способна ограничить возможности гостей. «Спарта» будет делать ставку на давление и высокую реализацию моментов, но румынский клуб дома практически не допускает ошибок.

Можно предположить закрытый футбол с минимальным количеством рисков и акцентом на борьбу в центре поля. Вероятность обмена голами есть, но стиль хозяев скорее склоняет игру к низовому сценарию. При этом за счeт домашнего преимущества и уверенной обороны «Университатя» выглядит предпочтительнее по исходу.

Рекомендованные ставки

  • Индивидуальный тотал «Университатя» больше 0.5 – коэффициент 1.83
  • Тотал меньше 2.5 гола – коэффициент 1.72

1.83
Индивидуальный тотал «Университатя» больше 0.5
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Лига конференций Спарта Университатя
Другие прогнозы
10.12.2025
20:45
1.60
Лига чемпионов, 6 тур
Вильярреал - Копенгаген
Тотал больше 2.5
10.12.2025
23:00
2.45
Лига чемпионов, 6 тур
Реал - Манчестер Сити
Победа «Реала»
10.12.2025
23:00
1.70
Лига чемпионов, 6 тур
Брюгге - Арсенал
Индивидуальный тотал Арсенала больше 1.5
10.12.2025
23:00
1.61
Лига чемпионов, 6 тур
Ювентус - Пафос
Победа «Ювентуса» и тотал больше 2.5
10.12.2025
23:00
1.82
Лига чемпионов, 6 тур
Бенфика - Наполи
Обе забьют
11.12.2025
20:45
1.40
Лига конференций, 5 тур
Ноа - Легия
Х2 (Легия не проиграет)
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 