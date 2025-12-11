Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2025/2026
Университатя - Спарта
Университатя - Спарта: обзор матча 11 декабря 2025
Университатя
11.12.2025, четверг, 20:45
Лига конференций, 5 тур
1 : 2
Завершен
Спарта
79'
S. Nsimba
50'
А. Ррахмани
89'
М. Ринеш
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Университатя - Спарта
Завершен
Желтая карточка
Александр Романчук
(грубость)
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Гаранг Куоль
(подножка)
90'
+5'
89'
ГОЛ! 1:2!
Матей Ринеш
Пас отдал
Анхело Пресиадо
84'
Замена
Гаранг Куоль
️️️️➡️️
Джон Меркадо
Замена
Nikola Stevanović
️️️️➡️️
Стефан Байарам
82'
ГОЛ! 1:1!
S. Nsimba
Пас отдал
Александру Крету
79'
72'
Замена
Велько Бирманчевич
️️️️➡️️
Лукаш Гараслин
Замена
Lyes Houri
️️️️➡️️
Самуэль Телеш
72'
Замена
Luca Basceanu
️️️️➡️️
Monday Etim
71'
67'
Замена
Ян Кухта
️️️️➡️️
Албион Ррахмани
67'
Замена
Сантьяго Энеме
️️️️➡️️
Сиверт Маннсверк
Замена
S. Nsimba
️️️️➡️️
Анзор Меквабишвили
57'
53'
Желтая карточка
Асгер Серенсен
50'
ГОЛ! 0:1!
Албион Ррахмани
Пас отдал
Лукаш Гараслин
45'
+4'
Пенальти не реализован
Анзор Меквабишвили
38'
11'
Желтая карточка
Анхело Пресиадо
(грубость)
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университатя
77
Павел Исенко
ВР
3
Александр Романчук
ЦЗ
28
Адриан Рус
ЦЗ
15
Juraj Badelj
ЦЗ
5
Анзор Меквабишвили
ОП
4
Александру Крету
ЦП
23
Самуэль Телеш
ЦП
20
Александру Чикелдэу
(К)
ЦП
19
Василе Могос
ПП
10
Стефан Байарам
ПВ
12
Monday Etim
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Спарта
1
Peter Vindahl Jensen
ВР
26
Патрик Выдра
ЦЗ
19
Адам Севински
ЦЗ
25
Асгер Серенсен
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
11
Матей Ринеш
ЦП
6
Каан Кайринен
ЦП
22
Лукаш Гараслин
(К)
ЛВ
7
Джон Меркадо
ПВ
9
Албион Ррахмани
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Университатя
21
Laurenţiu Popescu
ВР
1
Silviu Lung Jr.
ВР
24
Nikola Stevanović
ЦЗ
2
Флорин Стефан
ЦЗ
29
Luca Basceanu
ЦП
30
David Matei
ЦП
38
Denis Muntean
ЦП
9
Ассад Аль-Амлави
ЦФ
7
S. Nsimba
ЦФ
14
Lyes Houri
ЦФ
Спарта
44
Якуб Суровчик
ВР
3
Мартин Сухомель
ЛЗ
20
Ярослав Зелены
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
52
O. Penxa
ЦП
13
Лукаш Садилек
АП
5
Сантьяго Энеме
ЛВ
20
Велько Бирманчевич
ЛВ
36
Гаранг Куоль
ПВ
10
Ян Кухта
ЦФ
11
Kevin-Prince Milla
ЦФ
3-1-4-1-1
77
Исенко
3
Романчук
28
Рус
15
5
Меквабишвили
4
Крету
23
Телеш
20
Чикелдэу
19
Могос
10
Байарам
12
4-3-2-1
1
23
Пресиадо
19
Севински
25
Серенсен
26
Выдра
20
Маннсверк
11
Ринеш
6
Кайринен
7
Меркадо
22
Гараслин
9
Ррахмани
10
Байарам
24
24
10
Байарам
12
29
29
12
5
Меквабишвили
7
7
5
Меквабишвили
23
Телеш
14
14
23
Телеш
20
Маннсверк
5
Энеме
5
Энеме
20
Маннсверк
22
Гараслин
20
Бирманчевич
20
Бирманчевич
22
Гараслин
7
Меркадо
36
Куоль
36
Куоль
7
Меркадо
9
Ррахмани
10
Кухта
10
Кухта
9
Ррахмани
Остались в запасе
Университатя
Спарта
21
Laurenţiu Popescu
ВР
1
Silviu Lung Jr.
ВР
2
Флорин Стефан
ЦЗ
30
David Matei
ЦП
38
Denis Muntean
ЦП
9
Ассад Аль-Амлави
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
44
Якуб Суровчик
ВР
3
Мартин Сухомель
ЛЗ
20
Ярослав Зелены
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
52
O. Penxa
ЦП
13
Лукаш Садилек
АП
11
Kevin-Prince Milla
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Остались в запасе
21
Laurenţiu Popescu
ВР
1
Silviu Lung Jr.
ВР
2
Флорин Стефан
ЦЗ
30
David Matei
ЦП
38
Denis Muntean
ЦП
9
Ассад Аль-Амлави
ЦФ
Остались в запасе
44
Якуб Суровчик
ВР
3
Мартин Сухомель
ЛЗ
20
Ярослав Зелены
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
52
O. Penxa
ЦП
13
Лукаш Садилек
АП
11
Kevin-Prince Milla
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Главный тренер
Ларс Фриис
Статистика матча Университатя - Спарта
1
3
Всего ударов по воротам
7
15
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
0
8
Нарушения
11
13
Офсайды
1
3
Количество передач
351
490
Сейвы
1
3
Точность передач %
80
82
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
3
10
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.05
1.55
xGP (предотвращенные голы)
-0.58
-0.58
Информация о матче
Главный судья:
Яспер Вергот
Стадион:
Stadionul Ion Oblemenco, Craiova
Посещаемость:
20210
Новости команд
Все
Университатя
Спарта
В пражском дерби фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты»
10 мая
2
«Спарта» – «АЗ Алкмаар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Спарта» – «АЗ Алкмаар»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 2.2
18 марта
«АЗ Алкмаар» – «Спарта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«АЗ Алкмаар» – «Спарта»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 2.15
11 марта
«АЕК» – «Университатя»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.75
2025.12.17 08:56
«Университатя» – «Спарта»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.83
2025.12.10 10:26
«Университатя» – «Истанбул»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 2.05
2025.08.27 09:03
«Крылья» заинтересовались нападающим из Румынии
2025.08.15 09:36
«Сараево» – «Университатя Крайова»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.07.23 09:26
В пражском дерби фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты»
10 мая
2
«Спарта» – «АЗ Алкмаар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Спарта» – «АЗ Алкмаар»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 2.2
18 марта
«АЗ Алкмаар» – «Спарта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«АЗ Алкмаар» – «Спарта»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 2.15
11 марта
Больше новостей
Последние матчи
Все
Университатя
Спарта
Румыния. Лига I, 10 тур
Рапид
0 : 0
25.05.2026
Университатя
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Спарта
2 : 1
24.05.2026
Градец-Кралове
Румыния. Лига I, 9 тур
Университатя
5 : 0
17.05.2026
Университатя Клуж
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Слован
0 : 2
17.05.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Спарта
0 : 0
12.05.2026
Виктория
Румыния. Лига I, 10 тур
Рапид
0 : 0
25.05.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 9 тур
Университатя
5 : 0
17.05.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.05.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 7 тур
Университатя
2 : 1
03.05.2026
Динамо
Румыния. Лига I, 6 тур
Арджеш Питешти
0 : 1
27.04.2026
Университатя
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Спарта
2 : 1
24.05.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Слован
0 : 2
17.05.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Спарта
0 : 0
12.05.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Спарта
2 : 0
03.05.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Богемианс 1905
2 : 0
25.04.2026
Спарта
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: