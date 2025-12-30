Введите ваш ник на сайте
Экваториальная Гвинея – Алжир: прогноз и ставки на матч 31 декабря 2025 с коэффициентом 1.73

30 декабря 2025 8:44
Экваториальная Гвинея - Алжир
31 дек. 2025, среда 19:00 | Кубок африканских наций, группа E, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.73
Победа Алжира
Сделать ставку

Матч третьего тура группового этапа Кубка Африки между Экваториальной Гвинеей и Алжиром станет ключевым с точки зрения распределения мест в группе. Команды подходят к очной встрече в совершенно разном состоянии. Алжир демонстрирует стабильный и уверенный футбол, тогда как Экваториальная Гвинея переживает сложный отрезок и испытывает проблемы с результативностью.

Экваториальная Гвинея

Экваториальная Гвинея проиграла три последних матча в рамках Кубка Африки, включая поражение от Судана со счетом 0:1. Команда стабильно пропускает, а в атаке выглядит крайне скромно. В последних пяти играх сборная забила всего 3 мяча, что в среднем составляет 0.60 гола за матч. При этом оборона допускает ошибки – 6 пропущенных голов за тот же отрезок. Даже в товарищеских матчах команда редко навязывает соперникам высокий темп, а поражения от Буркина-Фасо и Судана на турнире лишь подчеркнули спад формы.

Алжир

Алжир, напротив, находится в отличном состоянии. Команда одержала шесть побед подряд и уверенно идет по турниру. В последнем матче алжирцы обыграли Буркина-Фасо со счетом 1:0, вновь подтвердив надежность обороны. В последних пяти играх Алжир забил 11 голов и пропустил лишь 2, а в трех встречах подряд вовсе не позволил соперникам отличиться. Средняя результативность составляет 2.20 гола за матч, что делает Алжир одной из самых результативных сборных турнира.

Факты о командах

Экваториальная Гвинея

  • 3 поражения подряд в Кубке Африки
  • В среднем 0.60 гола за матч в последних 5 играх
  • Пропускает в 3 матчах подряд
  • 6 пропущенных мячей за последние 5 встреч

Алжир

  • 6 побед подряд во всех турнирах
  • Забивает в 6 матчах подряд
  • В среднем 2.20 гола за матч в последних 5 играх
  • Не пропускает в 3 последних встречах

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
2
Забитых мячей
3
1
В среднем за матч
1.5
1:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:3
Кубок африканских наций, 3 тур
Экваториальная Гвинея
1 : 3
31.12.2025
Алжир
Кубок африканских наций, 2 тур
Алжир
0 : 1
16.01.2022
Экваториальная Гвинея

Прогноз на матч Экваториальная Гвинея – Алжир

С учетом текущей формы и статистики Алжир выглядит явным фаворитом. Экваториальная Гвинея испытывает серьезные трудности в атаке и вряд ли сможет навязать сопернику высокий темп. Алжир же стабилен, надежен в обороне и регулярно реализует свои моменты. Ожидается матч под контролем алжирской сборной с минимальными рисками у своих ворот.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Алжира – коэффициент 1.73
  • Тотал меньше 3.0 – коэффициент 1.70

1.73
Победа Алжира
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Кубок африканских наций Алжир Экваториальная Гвинея
