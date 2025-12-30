Матч третьего тура группового этапа Кубка Африки между Экваториальной Гвинеей и Алжиром станет ключевым с точки зрения распределения мест в группе. Команды подходят к очной встрече в совершенно разном состоянии. Алжир демонстрирует стабильный и уверенный футбол, тогда как Экваториальная Гвинея переживает сложный отрезок и испытывает проблемы с результативностью.

Экваториальная Гвинея

Экваториальная Гвинея проиграла три последних матча в рамках Кубка Африки, включая поражение от Судана со счетом 0:1. Команда стабильно пропускает, а в атаке выглядит крайне скромно. В последних пяти играх сборная забила всего 3 мяча, что в среднем составляет 0.60 гола за матч. При этом оборона допускает ошибки – 6 пропущенных голов за тот же отрезок. Даже в товарищеских матчах команда редко навязывает соперникам высокий темп, а поражения от Буркина-Фасо и Судана на турнире лишь подчеркнули спад формы.

Алжир

Алжир, напротив, находится в отличном состоянии. Команда одержала шесть побед подряд и уверенно идет по турниру. В последнем матче алжирцы обыграли Буркина-Фасо со счетом 1:0, вновь подтвердив надежность обороны. В последних пяти играх Алжир забил 11 голов и пропустил лишь 2, а в трех встречах подряд вовсе не позволил соперникам отличиться. Средняя результативность составляет 2.20 гола за матч, что делает Алжир одной из самых результативных сборных турнира.

Факты о командах

Экваториальная Гвинея

3 поражения подряд в Кубке Африки

В среднем 0.60 гола за матч в последних 5 играх

Пропускает в 3 матчах подряд

6 пропущенных мячей за последние 5 встреч

Алжир

6 побед подряд во всех турнирах

Забивает в 6 матчах подряд

В среднем 2.20 гола за матч в последних 5 играх

Не пропускает в 3 последних встречах

Прогноз на матч Экваториальная Гвинея – Алжир

С учетом текущей формы и статистики Алжир выглядит явным фаворитом. Экваториальная Гвинея испытывает серьезные трудности в атаке и вряд ли сможет навязать сопернику высокий темп. Алжир же стабилен, надежен в обороне и регулярно реализует свои моменты. Ожидается матч под контролем алжирской сборной с минимальными рисками у своих ворот.

Рекомендованные ставки: