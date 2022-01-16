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Расписание матчей
Кубок Африки
Алжир - Экваториальная Гвинея
Алжир - Экваториальная Гвинея: обзор матча 16 января 2022
Алжир
16.01.2022, воскресенье, 22:00
Кубок африканских наций, группа E, 2 тур
0 : 1
Завершен
Экваториальная Гвинея
70'
Э. Ороско
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алжир - Экваториальная Гвинея
Замена
Я. Браими
️️️️
С. Бендебка
73'
70'
ГОЛ! 0:1!
Э. Ороско
Пас отдал
Х. Миранда
66'
Замена
Д. Ханца
️️️️
Я. Буйла
65'
Замена
Х. Миранда
️️️️
Ф. Бикоро
Замена
И. Слимани
️️️️
Б. Бунеджах
64'
Замена
Ф. Булайя
️️️️
С. Фегули
64'
Замена
М. Жан Тарат
️️️️
Д. Бенламри
54'
Желтая карточка
А. Манди
45'
43'
Желтая карточка
Ф. Бикоро
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
8'
Желтая карточка
Б. Бунеджах
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алжир
23
Раис М'Боли
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
21
Рами Бенсебаини
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
0
Джамел Бенламри
ЦЗ
10
Юсеф Белаили
ЛВ
10
Софиан Фегули
ОП
14
Софьян Бендебка
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
7
Рияд Марез
ПВ
9
Багдад Бунеджах
ЦФ
Главный тренер
Джамел Белмади
Экваториальная Гвинея
1
Хесус Овоно
ВР
11
Базилио Ндонг
ЛЗ
16
Сауль Коко
ЦЗ
15
Карлос Акапо
ПЗ
21
Эстебан Ороско
ПЗ
8
Янник Буйла
ЦП
7
Хосе Мачин
ЦП
22
Пабло Ганет
ЦП
6
Ибан Сальвадор
ЦФ
4
Федерико Бикоро
ЦФ
9
Оскар Сиафа
ЦФ
Главный тренер
Хуан Миша
Алжир
16
Александр Окиджа
ВР
24
Ильяс Четти
ЛЗ
3
Мехди Жан Тарат
ЦЗ
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
25
Хусин Бенаяда
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
0
Харис Белькебла
ЦП
19
Адем Зорган
ЦП
11
Ясин Браими
ЦП
0
Фарид Булайя
ПВ
11
Мохамед Амура
ЦФ
13
Ислам Слимани
ЦФ
Экваториальная Гвинея
12
Мариано Мба
ВР
23
Мануэль Сапунга
ВР
5
Косме
ЛЗ
26
Хавьер Акапо
ЦЗ
17
Хосете Миранда
ЛВ
4
Алекс Бальбоа
ЦП
19
Луиш Асуэ
ЦФ
9
Дориан Ханца
ЦФ
4-2-1-2-1
23
М'Боли
21
Бенсебаини
2
Манди
0
Бенламри
20
Аталь
10
Фегули
14
Бендебка
10
Беннасер
10
Белаили
7
Марез
9
Бунеджах
4-3-3
1
Овоно
21
Ороско
15
Акапо
16
Коко
11
Ндонг
8
Буйла
7
Мачин
22
Ганет
9
Сиафа
4
Бикоро
6
Сальвадор
0
Бенламри
3
Тарат
3
Тарат
0
Бенламри
14
Бендебка
11
Браими
11
Браими
14
Бендебка
10
Фегули
0
Булайя
0
Булайя
10
Фегули
9
Бунеджах
13
Слимани
13
Слимани
9
Бунеджах
4
Бикоро
17
Миранда
17
Миранда
4
Бикоро
8
Буйла
9
Ханца
9
Ханца
8
Буйла
Остались в запасе
Алжир
Экваториальная Гвинея
16
Александр Окиджа
ВР
24
Ильяс Четти
ЛЗ
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
25
Хусин Бенаяда
ПЗ
0
Харис Белькебла
ЦП
19
Адем Зорган
ЦП
10
Саид Бенрахма
ЛВ
11
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Джамел Белмади
12
Мариано Мба
ВР
23
Мануэль Сапунга
ВР
5
Косме
ЛЗ
26
Хавьер Акапо
ЦЗ
4
Алекс Бальбоа
ЦП
19
Луиш Асуэ
ЦФ
Главный тренер
Хуан Миша
Остались в запасе
16
Александр Окиджа
ВР
24
Ильяс Четти
ЛЗ
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
25
Хусин Бенаяда
ПЗ
0
Харис Белькебла
ЦП
19
Адем Зорган
ЦП
10
Саид Бенрахма
ЛВ
11
Мохамед Амура
ЦФ
Остались в запасе
12
Мариано Мба
ВР
23
Мануэль Сапунга
ВР
5
Косме
ЛЗ
26
Хавьер Акапо
ЦЗ
4
Алекс Бальбоа
ЦП
19
Луиш Асуэ
ЦФ
Главный тренер
Джамел Белмади
Главный тренер
Хуан Миша
Статистика матча Алжир - Экваториальная Гвинея
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Чемпионат мира, 1/16 финала
Швейцария
2 : 0
03.07.2026
Алжир
Чемпионат мира, 3 тур
Алжир
3 : 3
28.06.2026
Австрия
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Чемпионат мира, 1 тур
Аргентина
3 : 0
17.06.2026
Алжир
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 1
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 0
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Бурунди
0 : 0
04.06.2026
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
1 : 1
31.03.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 1
25.03.2026
Экваториальная Гвинея
Информация о матче
Стадион:
Япома
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