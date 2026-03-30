Экваториальная Гвинея – Мадагаскар: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 2.35

31 марта состоится товарищеская встреча, в которой сборная Экваториальной Гвинеи примет сборную Мадагаскара. Хозяева подходят к матчу после минимальной победы над Кыргызстаном (1:0), тогда как гости разгромили того же соперника со счeтом 5:2. Мадагаскар имеет впечатляющую статистику личных встреч и находится в отличной атакующей форме.

Сборная Экваториальной Гвинеи подходит к матчу после победы над Кыргызстаном (1:0), которая прервала серию неудачных результатов. Однако домашние игры остаются серьeзной проблемой – команда не может выиграть в 6 последних матчах дома. В атаке наблюдается нехватка стабильности: в последних 5 играх забито всего 3 гола (0.60 в среднем). Оборона также не выглядит надeжной – 8 пропущенных мячей (1.60 в среднем). В личных встречах с Мадагаскаром ситуация складывается крайне неудачно: хозяева проиграли 4 последних очных матча подряд, причeм в 3 из них не смогли забить.

Сборная Мадагаскара находится в великолепной атакующей форме. Команда забивает в 12 последних матчах подряд, а в последних 5 играх отличилась 13 раз (2.60 в среднем). В товарищеских матчах мадагаскарцы обязательно забивают в 3 последних встречах. Оборона при этом пропускает 8 голов в 5 последних играх (1.60 в среднем), что указывает на открытый стиль игры. В личных встречах с Экваториальной Гвинеей Мадагаскар доминирует: 4 победы подряд, забивает в 4 последних матчах против этого соперника и не пропускает в 3 из них.

Личные встречи

В 5 личных встречах Мадагаскар одержал 4 победы при одном поражении. Последние 4 матча подряд выиграл Мадагаскар, причeм в 3 из них Экваториальная Гвинея не смогла забить. Последняя встреча в ноябре 2025 года завершилась победой Мадагаскара (2:0). Эта статистика говорит о психологическом преимуществе гостей.

Мадагаскар подходит к матчу в статусе явного фаворита, несмотря на выездной характер игры. Команда демонстрирует фантастическую атакующую форму (2.60 гола за игру) и имеет подавляющее преимущество в личных встречах (4 победы подряд). Экваториальная Гвинея, напротив, испытывает серьeзные проблемы дома (6 матчей без побед) и традиционно не может забить Мадагаскару. Учитывая, что мадагаскарцы забивают в 12 матчах кряду, а хозяева пропускают 1.60 гола в среднем, гости должны как минимум отличиться. Наиболее вероятным сценарием выглядит победа Мадагаскара с высокой результативностью.

