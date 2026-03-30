Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Прогнозы на футбол
  Экваториальная Гвинея – Мадагаскар: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 2.35

Экваториальная Гвинея – Мадагаскар: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 2.35

30 марта 2026 9:31
Экваториальная Гвинея - Мадагаскар
31 мар. 2026, вторник 12:00 | Товарищеские матчи. Сборные
Перейти в онлайн матча
2.35
Победа Мадагаскара
Сделать ставку

31 марта состоится товарищеская встреча, в которой сборная Экваториальной Гвинеи примет сборную Мадагаскара. Хозяева подходят к матчу после минимальной победы над Кыргызстаном (1:0), тогда как гости разгромили того же соперника со счeтом 5:2. Мадагаскар имеет впечатляющую статистику личных встреч и находится в отличной атакующей форме.

Экваториальная Гвинея

Сборная Экваториальной Гвинеи подходит к матчу после победы над Кыргызстаном (1:0), которая прервала серию неудачных результатов. Однако домашние игры остаются серьeзной проблемой – команда не может выиграть в 6 последних матчах дома. В атаке наблюдается нехватка стабильности: в последних 5 играх забито всего 3 гола (0.60 в среднем). Оборона также не выглядит надeжной – 8 пропущенных мячей (1.60 в среднем). В личных встречах с Мадагаскаром ситуация складывается крайне неудачно: хозяева проиграли 4 последних очных матча подряд, причeм в 3 из них не смогли забить.

Мадагаскар

Сборная Мадагаскара находится в великолепной атакующей форме. Команда забивает в 12 последних матчах подряд, а в последних 5 играх отличилась 13 раз (2.60 в среднем). В товарищеских матчах мадагаскарцы обязательно забивают в 3 последних встречах. Оборона при этом пропускает 8 голов в 5 последних играх (1.60 в среднем), что указывает на открытый стиль игры. В личных встречах с Экваториальной Гвинеей Мадагаскар доминирует: 4 победы подряд, забивает в 4 последних матчах против этого соперника и не пропускает в 3 из них.

Факты о командах

Экваториальная Гвинея

  • Победа в последнем матче над Кыргызстаном (1:0)
  • Не может выиграть в 6 последних матчах дома
  • В последних 5 играх: 0.60 гола забито, 1.60 пропущено в среднем
  • Проиграл 4 последних очных матча Мадагаскару
  • Не забивает в 3 последних очных встречах с Мадагаскаром

Мадагаскар

  • Победа в последнем матче над Кыргызстаном (5:2)
  • Забивает в 12 последних матчах подряд
  • В последних 5 играх: 2.60 гола забито, 1.60 пропущено в среднем
  • Побеждает в 4 последних очных матчах с Экваториальной Гвинеей
  • Не пропускает в 3 последних очных встречах с этим соперником

Личные встречи

В 5 личных встречах Мадагаскар одержал 4 победы при одном поражении. Последние 4 матча подряд выиграл Мадагаскар, причeм в 3 из них Экваториальная Гвинея не смогла забить. Последняя встреча в ноябре 2025 года завершилась победой Мадагаскара (2:0). Эта статистика говорит о психологическом преимуществе гостей.

Прогноз на матч Экваториальная Гвинея – Мадагаскар

Мадагаскар подходит к матчу в статусе явного фаворита, несмотря на выездной характер игры. Команда демонстрирует фантастическую атакующую форму (2.60 гола за игру) и имеет подавляющее преимущество в личных встречах (4 победы подряд). Экваториальная Гвинея, напротив, испытывает серьeзные проблемы дома (6 матчей без побед) и традиционно не может забить Мадагаскару. Учитывая, что мадагаскарцы забивают в 12 матчах кряду, а хозяева пропускают 1.60 гола в среднем, гости должны как минимум отличиться. Наиболее вероятным сценарием выглядит победа Мадагаскара с высокой результативностью.

Рекомендованные ставки

  • Победа Мадагаскара – коэффициент 2.35
  • Тотал больше 2.5 голов

Автор: Рассказов Михаил
Товарищеские матчи. Сборные Мадагаскар Экваториальная Гвинея
Другие прогнозы
06.04.2026
13:30
2.03
Италия. Серия А, 31 тур
Удинезе - Комо
Тотал больше 2.5 голов 
06.04.2026
16:00
1.75
Италия. Серия А, 31 тур
Лечче - Аталанта
Победа «Аталанты»
06.04.2026
17:00
1.35
Россия. PARI Первая лига, 27 тур
Уфа - Торпедо
«Торпедо» не проиграет (X2)
06.04.2026
18:00
1.70
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Эпицентр - Кудровка
Обе забьют – да
06.04.2026
19:00
1.37
Италия. Серия А, 31 тур
Ювентус - Дженоа
Победа «Ювентуса»
06.04.2026
19:30
1.98
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Сочи - Рубин
Победа «Рубина»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 