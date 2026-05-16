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«Ювентус» – «Фиорентина»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.90

16 мая 2026 12:57
Ювентус - Фиорентина
17 мая 2026, воскресенье 13:00 | Италия. Серия А, 37 тур
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1.90
Победа «Фиорентины» с форой +1,5
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Семнадцатого мая 2026 года в 13:30 по Москве состоится поединок предпоследнего тура чемпионата Италии. «Ювентус» встретится со своим принципиальным соперником – «Фиорентиной».

«Ювентус»

«Бьянконери» продолжают худо-бедно двигаться к цели – завоевания места в зоне Лиги чемпионов на сезон 2026/2027. На данный момент «Юве» идет третьим, но вслед за ним выстроилась целая группа соперников (плотность таблицы впечатляет). При этом на финише кампании у «черно-белых» сразу два принципиальных поединка – с «Фиорентиной», а в последнем туре дерби с «Торино».

Последние три игры:

  • Лечче – Ювентус 0:1
  • Ювентус – Верона 1:1
  • Милан – Ювентус 0:0

«Фиорентина»

«Фиалки» не без труда выползли из зоны вылета в Серию Б после назначения экс-наставника московского «Спартака» Паоло Ваноли и застолбили за собой место в элите Кальчо на следующий сезон. Теперь перед «виолой» ровно одна мотивация – вставить палки в колеса столь нелюбимому во Флоренции «Ювентусу».

Последние три игры:

  • Фиорентина – Дженоа 0:0
  • Рома – Фиорентина 4:0
  • Фиорентина – Сассуоло 0:0

Очные встречи

  • Фиорентина – Ювентус 1:1
  • Фиорентина – Ювентус 3:0
  • Ювентус – Фиорентина 2:2

Прогноз на матч «Ювентус» – «Фиорентина»

«Юве» подходит к отчетной игре в статусе очевидного фаворита и должен оправдать ожидания. Негоже терять очки в матчи с совсем расхлябанной «Фиорентиной», впрочем, «виола» способна по старой память потрепать нервишки команде Лучано Спаллетти. Ждем, что «бьянконери» возьмут свое, но не в самом «прогулочном» поединке.

Прогноз: победа «Фиорентины» с форой +1,5. Коэффициент – 1,90. Прогноз на счет – 2:1

1.90
Победа «Фиорентины» с форой +1,5
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Воронцов Егор
Италия. Серия А Фиорентина Ювентус
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