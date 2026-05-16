Семнадцатого мая 2026 года в 13:30 по Москве состоится поединок предпоследнего тура чемпионата Италии. «Ювентус» встретится со своим принципиальным соперником – «Фиорентиной».
«Ювентус»
«Бьянконери» продолжают худо-бедно двигаться к цели – завоевания места в зоне Лиги чемпионов на сезон 2026/2027. На данный момент «Юве» идет третьим, но вслед за ним выстроилась целая группа соперников (плотность таблицы впечатляет). При этом на финише кампании у «черно-белых» сразу два принципиальных поединка – с «Фиорентиной», а в последнем туре дерби с «Торино».
Последние три игры:
- Лечче – Ювентус 0:1
- Ювентус – Верона 1:1
- Милан – Ювентус 0:0
«Фиорентина»
«Фиалки» не без труда выползли из зоны вылета в Серию Б после назначения экс-наставника московского «Спартака» Паоло Ваноли и застолбили за собой место в элите Кальчо на следующий сезон. Теперь перед «виолой» ровно одна мотивация – вставить палки в колеса столь нелюбимому во Флоренции «Ювентусу».
Последние три игры:
- Фиорентина – Дженоа 0:0
- Рома – Фиорентина 4:0
- Фиорентина – Сассуоло 0:0
Очные встречи
- Фиорентина – Ювентус 1:1
- Фиорентина – Ювентус 3:0
- Ювентус – Фиорентина 2:2
Прогноз на матч «Ювентус» – «Фиорентина»
«Юве» подходит к отчетной игре в статусе очевидного фаворита и должен оправдать ожидания. Негоже терять очки в матчи с совсем расхлябанной «Фиорентиной», впрочем, «виола» способна по старой память потрепать нервишки команде Лучано Спаллетти. Ждем, что «бьянконери» возьмут свое, но не в самом «прогулочном» поединке.
Прогноз: победа «Фиорентины» с форой +1,5. Коэффициент – 1,90. Прогноз на счет – 2:1