«Рома» – «Лацио»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.88

17 мая состоится римское дерби – матч 37-го тура итальянской Серии А, в котором «Рома» примет «Лацио». Хозяева ведут борьбу за место в Лиге чемпионов и находятся в феноменальной форме, а гости переживают глубочайший кризис и потерпели два разгромных поражения подряд. Разница в классе и текущем состоянии колоссальна.

«Рома»

«Джаллоросси» проводят мощнейший отрезок сезона. Команда выиграла 3 последних матча в Серии А и забивает в 15 встречах подряд. В последних 5 матчах «Рома» наколотила 13 мячей – это 2,60 гола в среднем за игру. Дониэлл Мален с 14 голами в 18 матчах является главной ударной силой. После волевой победы над «Пармой» (3:2), разгрома «Фиорентины» (4:0) и успеха над «Болоньей» (2:0) команда занимает 5-е место с 67 очками. «Рома» пропускает в среднем всего 0,60 мяча за игру и не проигрывает «Лацио» в 5 из 7 последних личных встреч, забивая в 4 последних дерби.

«Лацио»

«Орлы» переживают катастрофический отрезок. Команда проиграла два последних матча с общим счeтом 0:5 – 0:2 в финале Кубка Италии от «Интера» и 0:3 в чемпионате от того же «Интера». В последних 5 встречах «Лацио» забил 6 мячей (1,20 в среднем) и пропустил 10 (2,00). Тейяни Нослин с 5 голами в 32 матчах не может вытянуть атаку в одиночку. Команда пропускает в 5 последних матчах и занимает 9-е место. «Лацио» проиграл последнее дерби со счeтом 0:1 и явно находится в психологической яме.

Факты о командах:

«Рома»

Победная серия из 3 матчей в Серии А

Забивает в 15 последних встречах подряд

Забивает в среднем 2,60 мяча за игру (последние 5 встреч)

Пропускает в среднем 0,60 мяча за игру

«Лацио»

Два разгромных поражения подряд (0:2 и 0:3)

Пропускает в 5 последних матчах

Пропускает в среднем 2,00 мяча за игру (последние 5 встреч)

Проиграл последнее дерби (0:1)

История противостояний

«Рома» не проигрывает в 5 из 7 последних личных встреч

«Рома» забивает в 4 последних дерби

Последняя встреча: победа «Ромы» (1:0)

Прогноз на матч «Рома» – «Лацио»

«Рома» находится в феноменальной форме и штампует голы. «Лацио» деморализован после двух разгромов от «Интера» и пропускает в 5 матчах подряд. Учитывая, что «джаллоросси» забивают в 4 последних дерби, наиболее вероятным сценарием видится уверенная победа хозяев.

Рекомендованные ставки: