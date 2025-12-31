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  • Экваториальная Гвинея – Алжир: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 декабря 2025

Экваториальная Гвинея – Алжир: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 декабря 2025

31 декабря 2025, 17:50
Экваториальная Гвинея
31.12.2025, среда, 19:00
Кубок африканских наций, группа E, 3 тур
1 : 3
Завершен
Алжир
50' Э. Нсуе
19' З. Белаид 25' Ф. Шаиби 32' И. Маза
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Экваториальная Гвинея
1
Хесус Овоно
ВР
3
Марвин Аньебо
ЦЗ
16
Сауль Коко
ЦЗ
21
Эстебан Ороско
ПЗ
12
Чарльз Ондо
ЛВ
5
Омар Маскарель
ОП
4
Алекс Бальбоа
ЦП
22
Пабло Ганет
ЦП
8
Янник Буйла
ЦП
10
Эмилио Нсуе
(К) ЦФ
26
Хосе Набиль
ЦФ
Главный тренер
Хуан Миша
Алжир
1
Антони Мандре
ВР
15
Райан Айт Нури
ЛЗ
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
25
Рафик Бельгали
ПЗ
6
Рамир Зерруки
(К) ЦП
10
Фарез Шаиби
ЦП
17
Химад Абделли
АП
30
Ибрагим Маза
АП
11
Анис Хадж Мусса
ПВ
22
Монсеф Бакрар
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Экваториальная Гвинея
23
Мануэль Сапунга
ВР
13
Айтор Эмбела
ВР
18
Принц Михаэль Нгаах
ЛЗ
25
Javier Mum
ЦЗ
2
Нестор Сенра
ПЗ
7
Хосе Мачин
ЦП
27
Гаэль Джоэл Акого
ЦП
28
Алекс Масого
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
9
Дориан Ханца
ЦФ
6
Ибан Сальвадор
ЦФ
24
Лорен Зунига
ЦФ
19
Луиш Асуэ
ЦФ
Алжир
16
Уссама Бенбут
ВР
23
Люка Зидан
ВР
3
Мехди Дорвал
ЛЗ
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
21
Рами Бенсебаини
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
19
Адем Зорган
ЦП
14
Хишам Будауи
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
24
Илан Кеббаль
АП
7
Рияд Марез
ПВ
18
Адиль Бульбина
ЛФ
11
Мохамед Амура
ЦФ
9
Багдад Бунеджах
ЦФ
28
Редуан Беркан
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Овоно
3
Аньебо
16
Коко
21
Ороско
5
Маскарель
4
Бальбоа
22
Ганет
8
Буйла
12
Ондо
26
Набиль
10
Нсуе
4-2-3-1
1
Мандре
25
Бельгали
5
Белаид
4
Тугаи
15
Айт Нури
6
Зерруки
10
Шаиби
11
Хадж Мусса
30
Маза
17
Абделли
22
Бакрар
12
Ондо
18
Нгаах
18
Нгаах
12
Ондо
16
Коко
2
Сенра
2
Сенра
16
Коко
5
Маскарель
7
Мачин
7
Мачин
5
Маскарель
8
Буйла
27
Акого
27
Акого
8
Буйла
26
Набиль
6
Сальвадор
6
Сальвадор
26
Набиль
15
Айт Нури
3
Дорвал
3
Дорвал
15
Айт Нури
25
Бельгали
20
Аталь
20
Аталь
25
Бельгали
4
Тугаи
2
Манди
2
Манди
4
Тугаи
30
Маза
19
Зорган
19
Зорган
30
Маза
10
Шаиби
24
Кеббаль
24
Кеббаль
10
Шаиби
Остались в запасе
Экваториальная Гвинея
Алжир
23
Мануэль Сапунга
ВР
13
Айтор Эмбела
ВР
25
Javier Mum
ЦЗ
28
Алекс Масого
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
9
Дориан Ханца
ЦФ
24
Лорен Зунига
ЦФ
19
Луиш Асуэ
ЦФ
Главный тренер
Хуан Миша
16
Уссама Бенбут
ВР
23
Люка Зидан
ВР
21
Рами Бенсебаини
ЛЗ
14
Хишам Будауи
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
7
Рияд Марез
ПВ
18
Адиль Бульбина
ЛФ
11
Мохамед Амура
ЦФ
9
Багдад Бунеджах
ЦФ
28
Редуан Беркан
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
23
Мануэль Сапунга
ВР
13
Айтор Эмбела
ВР
25
Javier Mum
ЦЗ
28
Алекс Масого
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
9
Дориан Ханца
ЦФ
24
Лорен Зунига
ЦФ
19
Луиш Асуэ
ЦФ
Остались в запасе
16
Уссама Бенбут
ВР
23
Люка Зидан
ВР
21
Рами Бенсебаини
ЛЗ
14
Хишам Будауи
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
7
Рияд Марез
ПВ
18
Адиль Бульбина
ЛФ
11
Мохамед Амура
ЦФ
9
Багдад Бунеджах
ЦФ
28
Редуан Беркан
ЦФ
Главный тренер
Хуан Миша
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Экваториальная Гвинея - Алжир
4
1
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
13
15
Офсайды
1
0
Количество передач
434
532
Сейвы
3
2
Точность передач %
86
90
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
3
13
Удары из-за пределов штрафной
6
3

Смотреть прямую трансляцию матча Экваториальная Гвинея против Алжира, 3 тур Кубка африканских наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 декабря в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Экваториальная Гвинея – Алжир

Экваториальная Гвинея – Алжир: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Кубок африканских наций Алжир Экваториальная Гвинея
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