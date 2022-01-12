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    Хуан Миша

    Тренер
    Имя Хуан
    Фамилия Миша
    Команда Экваториальная Гвинея
    Гражданство Экваториальная Гвинея
    Дата рождения 28 июля 1975
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Экваториальная Гвинея 5 2 2 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    12.01.2022 Экваториальная Гвинея 0 : 1 Кот-д'Ивуар
    16.01.2022 Алжир 0 : 1 Экваториальная Гвинея
    20.01.2022 Сьерра-Леоне 0 : 1 Экваториальная Гвинея
    26.01.2022 Мали 0(5) : 0(6) Экваториальная Гвинея
    30.01.2022 Сенегал 3 : 1 Экваториальная Гвинея
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