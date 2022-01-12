Хуан Миша
Тренер
|Имя
|Хуан
|Фамилия
|Миша
|Команда
|Экваториальная Гвинея
|Гражданство
|Экваториальная Гвинея
|Дата рождения
|28 июля 1975
|Имя
|Хуан
|Фамилия
|Миша
|Команда
|Экваториальная Гвинея
|Гражданство
|Экваториальная Гвинея
|Дата рождения
|28 июля 1975
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Экваториальная Гвинея
|5
|2
|2
|1
|Дата
|Матч
|12.01.2022
|Экваториальная Гвинея
|0 : 1
|Кот-д'Ивуар
|16.01.2022
|Алжир
|0 : 1
|Экваториальная Гвинея
|20.01.2022
|Сьерра-Леоне
|0 : 1
|Экваториальная Гвинея
|26.01.2022
|Мали
|0(5) : 0(6)
|Экваториальная Гвинея
|30.01.2022
|Сенегал
|3 : 1
|Экваториальная Гвинея