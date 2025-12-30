31 декабря в рамках 12 тура Высшей лиги Саудовской Аравии состоится матч между «Неомом» и «Аль-Иттихадом». Соперники имеют одинаковое количество очков и располагаются рядом в турнирной таблице, что придает встрече дополнительную турнирную значимость. Обе команды демонстрируют результативный футбол, но при этом регулярно допускают ошибки в обороне, из-за чего матчи с их участием часто получаются открытыми.

«Неом»

Хозяева подходят к игре в стабильной форме. «Неом» забивает в 9 матчах подряд в рамках чемпионата, что говорит о выстроенной атакующей структуре. Команда уверенно использует фланги и часто находит свои моменты даже против соперников из верхней части таблицы. Однако оборона остается слабым местом: «Неом» пропускает в 7 последних матчах лиги и редко проводит встречи «на ноль», что снижает запас надежности.

«Аль-Иттихад»

«Аль-Иттихад» набрал ход и идет на серии из трех побед подряд. Команда отличается высокой эффективностью в атаке и входит в число самых результативных в турнире. При этом гости не всегда выглядят убедительно в защите, позволяя соперникам создавать моменты. Тем не менее класс и опыт позволяют «Аль-Иттихаду» стабильно набирать очки и контролировать ключевые отрезки матчей.

Факты о командах

«Неом»

Забивает в 10 матчах подряд

Пропускает в 8 последних встречах

В среднем 1.60 забито и 1.60 пропущено за последние 5 игр

«Аль-Иттихад»