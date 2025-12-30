Введите ваш ник на сайте
«Неом» – «Аль-Иттихад»: прогноз и ставки на матч 31 декабря 2025 с коэффициентом 1.48

30 декабря 2025 8:05
Неом - Аль-Иттихад
31 дек. 2025, среда 18:25 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Перейти в онлайн матча
1.48
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

31 декабря в рамках 12 тура Высшей лиги Саудовской Аравии состоится матч между «Неомом» и «Аль-Иттихадом». Соперники имеют одинаковое количество очков и располагаются рядом в турнирной таблице, что придает встрече дополнительную турнирную значимость. Обе команды демонстрируют результативный футбол, но при этом регулярно допускают ошибки в обороне, из-за чего матчи с их участием часто получаются открытыми.

«Неом»

Хозяева подходят к игре в стабильной форме. «Неом» забивает в 9 матчах подряд в рамках чемпионата, что говорит о выстроенной атакующей структуре. Команда уверенно использует фланги и часто находит свои моменты даже против соперников из верхней части таблицы. Однако оборона остается слабым местом: «Неом» пропускает в 7 последних матчах лиги и редко проводит встречи «на ноль», что снижает запас надежности.

«Аль-Иттихад»

«Аль-Иттихад» набрал ход и идет на серии из трех побед подряд. Команда отличается высокой эффективностью в атаке и входит в число самых результативных в турнире. При этом гости не всегда выглядят убедительно в защите, позволяя соперникам создавать моменты. Тем не менее класс и опыт позволяют «Аль-Иттихаду» стабильно набирать очки и контролировать ключевые отрезки матчей.

Факты о командах

«Неом»

  • Забивает в 10 матчах подряд
  • Пропускает в 8 последних встречах
  • В среднем 1.60 забито и 1.60 пропущено за последние 5 игр

«Аль-Иттихад»

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • Забивает в 5 матчах подряд
  • В среднем 2.20 забито и 1.20 пропущено за последние 5 игр

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
1
Забитых мячей
3
1
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:3
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Неом
1 : 3
31.12.2025
Аль-Иттихад

Прогноз на матч «Неом» – «Аль-Иттихад»

С учетом атакующего потенциала обеих команд и их проблем в обороне матч имеет все шансы пройти в результативном ключе. «Неом» стабильно забивает дома, но «Аль-Иттихад» выглядит предпочтительнее за счет более высокого качества в завершающей стадии и текущей победной серии.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.48
  • Победа «Аль-Иттихада» с форой (0) – коэффициент 1.70

1.48
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттихад Неом
