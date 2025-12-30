Заключительный тур группового этапа Кубка Африки для сборных Габона и Кот-д`Ивуара имеет принципиальное значение. Обе команды сохраняют турнирную мотивацию, однако подходят к очной встрече в разном состоянии. Габон демонстрирует результативный, но крайне нестабильный футбол, тогда как Кот-дИвуар делает ставку на баланс и надежную игру в обороне, что уже принесло очки в предыдущих турах.

Габон

Габон подходит к матчу после поражения от Мозамбика со счетом 2:3. Эта игра наглядно отразила текущие проблемы команды: при неплохой атаке сборная регулярно допускает серьезные ошибки в защите. В последних пяти матчах Габон забил 9 мячей, в среднем 1.80 за игру, однако пропустил сразу 11 голов. Команда проигрывает в трех последних встречах, а оборона пропускает в среднем 2.20 гола за матч. При таком балансе даже высокая результативность не позволяет стабильно набирать очки.

Кот-д`Ивуар

Кот-д`Ивуар выглядит заметно более собранным. Ничья с Камеруном 1:1 и победа над Мозамбиком подтверждают стабильность команды. Сборная не проигрывает в шести последних матчах Кубка Африки и неизменно забивает в этих встречах. В последних пяти играх Кот-дИвуар пропустил всего 2 мяча, что дает средний показатель 0.40 гола за матч. При этом атака действует достаточно эффективно – 7 голов за тот же отрезок. Команда уверенно чувствует себя и в матчах против Габона, не проигрывая в 8 из 9 последних очных встреч.

Факты о командах

Габон

9 голов и 11 пропущенных в последних 5 матчах

Пропускает в среднем 2.20 гола за игру

Проигрывает в 3 последних матчах

Забивает в среднем 1.80 гола за матч

Кот-д`Ивуар

Не проигрывает в 6 последних матчах Кубка Африки

Пропускает в среднем 0.40 гола за игру

Забивает в 6 последних матчах турнира

Не проигрывает в 8 из 9 матчей против Габона

Прогноз на матч Габон – Кот-д`Ивуар

Габон вряд ли откажется от атакующей модели, но слабая оборона делает команду уязвимой. Кот-д`Ивуар выглядит более сбалансированным и стабильным, особенно в защите, что может стать ключевым фактором. Гости способны контролировать ход встречи и воспользоваться ошибками соперника.

