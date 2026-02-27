28 февраля в 27 туре Серии А лидер чемпионата «Интер» примет «Дженоа». Хозяева уверенно возглавляют таблицу и продолжают победную серию в чемпионате, демонстрируя одну из лучших атакующих линий турнира. «Дженоа» располагается в середине таблицы, но испытывает сложности на выезде, где команда не побеждает уже пять матчей подряд.

«Интер»

«Интер» идет на 1 месте после 26 туров с 64 очками и лучшей разницей мячей в Серии А (+41). Команда выиграла 7 последних матчей чемпионата и стабильно отличается в атаке: серия с забитыми мячами достигла 14 игр подряд. За последние 5 матчей «Интер» забил 12 голов – в среднем 2.40 за игру. Лучший бомбардир – Лаутаро Мартинес (20 голов в 39 матчах). Даже при отдельных сбоях в обороне (7 пропущенных за 5 игр) миланцы компенсируют это высокой результативностью впереди.

«Дженоа»

«Дженоа» после 26 туров занимает 14 место с 27 очками. В прошлом туре команда уверенно обыграла «Торино» (3:0), однако выездная форма остается проблемной – 5 матчей без побед в гостях в рамках чемпионата Италии. На короткой дистанции «Дженоа» забивает регулярно: 10 голов в последних 5 играх (в среднем 2.00 за матч), но при этом пропускает 8 мячей за тот же период, что делает их оборону уязвимой против топ-соперников.

Факты о командах

«Интер»

1 место после 26 туров: 64 очка

Побеждает в 7 последних матчах Серии А

Забивает в 14 матчах чемпионата подряд

В среднем: 2.40 забито и 1.40 пропущено (последние 5 игр)

«Дженоа»

14 место после 26 туров: 27 очков

Не выигрывает в 5 последних выездных матчах Серии А

В среднем: 2.00 забито и 1.60 пропущено (последние 5 игр)

«Интер» не проигрывает в 13 последних очных матчах

Прогноз на матч «Интер» – «Дженоа»

Текущая форма «Интера» в чемпионате и их стабильность в атаке делают хозяев явным фаворитом встречи. Команда забивает в среднем 2.40 гола за матч на отрезке из пяти игр и регулярно берет очки против «Дженоа» в очных встречах. Гости способны отличиться, но выездная серия без побед и 1.60 пропущенного в среднем за игру указывают на высокий риск не справиться с давлением лидера.

Рекомендованные ставки: