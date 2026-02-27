28 февраля в 26 туре Ла Лиги «Овьедо» примет «Атлетико». Хозяева замыкают таблицу и нуждаются в очках, но соперник ведет борьбу в верхней части чемпионата. При этом обе команды подходят к матчу с заметной результативностью в последних играх, а оборона регулярно дает сбои.

«Овьедо»

«Овьедо» идет на 20 месте после 24 туров и в последних матчах вынужден играть смело: команда забивает три тура подряд, но пропускает слишком много. В пяти последних встречах Ла Лиги у «Овьедо» 7 забитых и 11 пропущенных, то есть средний темп матча с его участием высокий. Ничья 3:3 с «Реал Сосьедадом» в прошлом туре подчеркнула потенциал атаки, но также показала, что без плотности в защите очки даются тяжело.

«Атлетико»

«Атлетико» занимает 4 место после 25 туров и в атаке сейчас выглядит мощно: 15 голов за последние пять матчей. Однако параллельно выросло количество ошибок у своих ворот – 9 пропущенных за тот же отрезок и серия из трех матчей Ла Лиги с пропущенными мячами. На выезде команда в целом надежна по результату: не проигрывает в 9 из 11 последних гостевых встреч в чемпионате.

Факты о командах

«Овьедо»

Забивает в 3 последних матчах Ла Лиги

В среднем: 1.40 забито и 2.20 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

Дома не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

«Атлетико»

В среднем: 3.00 забито и 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 3 последних матчах Ла Лиги

Не проигрывает в 9 из 11 последних гостевых матчей Ла Лиги

Побеждает в 4 последних очных матчах

Прогноз на матч «Овьедо» – «Атлетико»

По текущей форме матч просится в результативный сценарий: «Овьедо» забивает, но слишком часто проваливается в обороне, а «Атлетико» в последние недели много создает и много допускает. При этом класс гостей выше, а их гостевая стабильность по результату снижает вероятность осечки. Оптимальная линия – играть от голов и небольшого преимущества «Атлетико» по разнице.

Рекомендованные ставки: