Матч 25 тура чемпионата Нидерландов между «НЕК» и «Фортуной» выглядит как столкновение команды из верхней части таблицы и соперника из середины, но по текущим трендам это не обязательно будет игра “в одну калитку”. «НЕК» идет 3-м (43 очка после 24 туров), однако не может выиграть в трех последних турах. «Фортуна» занимает 11 место (29 очков), стабильно забивает, но оборона дает сбои почти в каждом матче, из-за чего игры часто проходят в высоком темпе.

«НЕК»

В прошлом туре чемпионата Нидерландов «НЕК» сыграл 1:1 с «Аяксом». Команда уже 13 матчей подряд забивает в лиге, но параллельно тянется серия из 12 игр с пропущенными мячами – надежности сзади не хватает. На отрезке пяти последних встреч у «НЕК» 8 забитых и 6 пропущенных, то есть в среднем 1,60 гола за матч при 1,20 пропущенного. При этом общий фон сезона сильный: «НЕК» не проигрывает в 15 из 17 последних матчей. Лучший бомбардир команды – Коки Огава (8 голов в 22 матчах).

«Фортуна»

«Фортуна» подходит к игре после победы над «Эксельсиором» (2:1). В чемпионате Нидерландов команда забивает в 8 матчах подряд и в целом удерживает средние 1,60 гола за последние пять игр (8 мячей), но оборона уязвима: 10 пропущенных на том же отрезке и серия из 12 матчей с пропущенными. В среднем в пяти последних встречах «Фортуна» пропускает по 2,00 гола. Лидер атаки – Кай Сирхейс (10 голов в 23 матчах).

Факты о командах

«НЕК»

Не проигрывает в 15 из 17 последних матчей чемпионата Нидерландов.

Забивает в 13 последних матчах лиги, а всего – в 16 матчах подряд во всех турнирах по предоставленным данным.

Пропускает в 12 последних матчах чемпионата Нидерландов, в последних пяти встречах – 6 мячей.

Против «Фортуны» забивает в 8 последних очных матчах.

«Фортуна»

Забивает в 8 последних матчах чемпионата Нидерландов и в 9 матчах подряд по текущей серии.

Пропускает в 12 последних матчах чемпионата Нидерландов, а всего – в 13 матчах подряд.

В последних пяти встречах пропустила 10 мячей (в среднем 2,00 за игру).

Против «НЕК» забивала в 13 из 15 последних очных матчей.

Прогноз на матч

Картина по цифрам ведет к результативному сценарию. «НЕК» стабилен по набору очков и редко проигрывает, но серия без побед намекает, что матч может получиться не таким комфортным. «Фортуна» почти всегда находит свой гол, а ее оборона регулярно допускает моменты – это хорошо ложится на тренд «НЕК» по голам и на статистику очных игр, где обе стороны часто забивают.

Рекомендованные ставки