Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«НЕК» – «Фортуна»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.60

27 февраля 2026 15:13
НЕК - Фортуна
28 февр. 2026, суббота 23:00 | Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
Обе забьют – да
Сделать ставку

Матч 25 тура чемпионата Нидерландов между «НЕК» и «Фортуной» выглядит как столкновение команды из верхней части таблицы и соперника из середины, но по текущим трендам это не обязательно будет игра “в одну калитку”. «НЕК» идет 3-м (43 очка после 24 туров), однако не может выиграть в трех последних турах. «Фортуна» занимает 11 место (29 очков), стабильно забивает, но оборона дает сбои почти в каждом матче, из-за чего игры часто проходят в высоком темпе.

«НЕК»

В прошлом туре чемпионата Нидерландов «НЕК» сыграл 1:1 с «Аяксом». Команда уже 13 матчей подряд забивает в лиге, но параллельно тянется серия из 12 игр с пропущенными мячами – надежности сзади не хватает. На отрезке пяти последних встреч у «НЕК» 8 забитых и 6 пропущенных, то есть в среднем 1,60 гола за матч при 1,20 пропущенного. При этом общий фон сезона сильный: «НЕК» не проигрывает в 15 из 17 последних матчей. Лучший бомбардир команды – Коки Огава (8 голов в 22 матчах).

«Фортуна»

«Фортуна» подходит к игре после победы над «Эксельсиором» (2:1). В чемпионате Нидерландов команда забивает в 8 матчах подряд и в целом удерживает средние 1,60 гола за последние пять игр (8 мячей), но оборона уязвима: 10 пропущенных на том же отрезке и серия из 12 матчей с пропущенными. В среднем в пяти последних встречах «Фортуна» пропускает по 2,00 гола. Лидер атаки – Кай Сирхейс (10 голов в 23 матчах).

Факты о командах

«НЕК»

  • Не проигрывает в 15 из 17 последних матчей чемпионата Нидерландов.
  • Забивает в 13 последних матчах лиги, а всего – в 16 матчах подряд во всех турнирах по предоставленным данным.
  • Пропускает в 12 последних матчах чемпионата Нидерландов, в последних пяти встречах – 6 мячей.
  • Против «Фортуны» забивает в 8 последних очных матчах.

«Фортуна»

  • Забивает в 8 последних матчах чемпионата Нидерландов и в 9 матчах подряд по текущей серии.
  • Пропускает в 12 последних матчах чемпионата Нидерландов, а всего – в 13 матчах подряд.
  • В последних пяти встречах пропустила 10 мячей (в среднем 2,00 за игру).
  • Против «НЕК» забивала в 13 из 15 последних очных матчей.

Прогноз на матч

Картина по цифрам ведет к результативному сценарию. «НЕК» стабилен по набору очков и редко проигрывает, но серия без побед намекает, что матч может получиться не таким комфортным. «Фортуна» почти всегда находит свой гол, а ее оборона регулярно допускает моменты – это хорошо ложится на тренд «НЕК» по голам и на статистику очных игр, где обе стороны часто забивают.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да (1.60)
  • «НЕК» не проиграет (1X)

1.60
Обе забьют – да
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Нидерланды. Эредивизие Фортуна НЕК
Другие прогнозы
28.02.2026
12:00
1.95
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Оренбург - Акрон
Тотал меньше 2.5
28.02.2026
13:00
1.67
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
Сокол - Челябинск
ТМ (2,0)
28.02.2026
15:30
1.78
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Борнмут - Сандерленд
Победа «Борнмута»
28.02.2026
17:30
1.57
Германия. Бундеслига, 24 тур
Боруссия М - Унион
«Унион» не проиграет (X2)
28.02.2026
17:30
2.35
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
Нефтехимик - Уфа
Победа «Нефтехимика»
28.02.2026
17:30
1.70
Германия. Бундеслига, 24 тур
Байер - Майнц
Победа «Байера»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 