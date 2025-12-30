Введите ваш ник на сайте
«Аль-Холуд» – «Аль-Хиляль»: прогноз и ставки на матч 31 декабря 2025 с коэффициентом 1.85

30 декабря 2025 8:43
Аль-Холуд - Аль-Хиляль
31 дек. 2025, среда 20:30 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Аль-Хиляля» с форой (-1.5)
Сделать ставку

31 декабря в рамках 12 тура Высшей лиги Саудовской Аравии состоится матч между «Аль-Холудом» и «Аль-Хилялем». Команды подходят к игре в диаметрально противоположной форме. Хозяева находятся в затяжном кризисе и постепенно опускаются к нижней части таблицы, тогда как гости продолжают победную серию и стабильно набирают очки в чемпионской гонке.

«Аль-Холуд»

«Аль-Холуд» переживает крайне сложный отрезок сезона. Команда проиграла пять матчей подряд в чемпионате и пропускает в каждой игре уже на протяжении 11 туров. Основная проблема коллектива – провальная оборона: в последних пяти встречах команда пропустила 14 мячей, что в среднем составляет почти три гола за игру. При этом атакующий потенциал нельзя назвать нулевым – «Аль-Холуд» забивает в среднем 1.4 мяча, однако этого явно недостаточно для набора очков.

«Аль-Хиляль»

«Аль-Хиляль» демонстрирует мощнейшую форму и по праву считается одним из главных фаворитов сезона. Команда выиграла 15 матчей подряд во всех турнирах и забивает в каждом матче чемпионата уже 14 туров кряду. В атаке «Аль-Хиляль» действует предельно эффективно, забивая в среднем 2.8 мяча за игру на отрезке из пяти встреч. Даже при отдельных ошибках в обороне гости компенсируют их высоким темпом и глубиной состава.

Факты о командах

«Аль-Холуд»

  • Проиграл 5 последних матчей чемпионата
  • Пропускает в 11 матчах подряд
  • В среднем: 1.40 забито и 2.80 пропущено за последние 5 игр

«Аль-Хиляль»

  • Побеждает в 15 матчах подряд
  • Забивает в 24 матчах кряду
  • В среднем: 2.80 забито и 0.80 пропущено за последние 5 игр

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (3)
4
Забитых мячей
12
1.33
В среднем за матч
4
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  5:1
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Холуд
1 : 3
31.12.2025
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Аль-Хиляль
5 : 1
25.02.2025
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Холуд
2 : 4
28.09.2024
Аль-Хиляль

Прогноз на матч «Аль-Холуд» – «Аль-Хиляль»

С учетом текущей формы и разницы в классе команд фаворит встречи очевиден. «Аль-Хиляль» стабильно реализует моменты и без проблем наказывает соперников с уязвимой обороной. «Аль-Холуд» способен ответить голом, но вряд ли сможет сдержать давление гостей на протяжении всего матча.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Аль-Хиляля» с форой (-1.5) – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

1.85
Победа «Аль-Хиляля» с форой (-1.5)
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль Аль-Холуд
18+
