31 декабря в рамках 12 тура Высшей лиги Саудовской Аравии состоится матч между «Аль-Холудом» и «Аль-Хилялем». Команды подходят к игре в диаметрально противоположной форме. Хозяева находятся в затяжном кризисе и постепенно опускаются к нижней части таблицы, тогда как гости продолжают победную серию и стабильно набирают очки в чемпионской гонке.

«Аль-Холуд»

«Аль-Холуд» переживает крайне сложный отрезок сезона. Команда проиграла пять матчей подряд в чемпионате и пропускает в каждой игре уже на протяжении 11 туров. Основная проблема коллектива – провальная оборона: в последних пяти встречах команда пропустила 14 мячей, что в среднем составляет почти три гола за игру. При этом атакующий потенциал нельзя назвать нулевым – «Аль-Холуд» забивает в среднем 1.4 мяча, однако этого явно недостаточно для набора очков.

«Аль-Хиляль»

«Аль-Хиляль» демонстрирует мощнейшую форму и по праву считается одним из главных фаворитов сезона. Команда выиграла 15 матчей подряд во всех турнирах и забивает в каждом матче чемпионата уже 14 туров кряду. В атаке «Аль-Хиляль» действует предельно эффективно, забивая в среднем 2.8 мяча за игру на отрезке из пяти встреч. Даже при отдельных ошибках в обороне гости компенсируют их высоким темпом и глубиной состава.

Факты о командах

«Аль-Холуд»

Проиграл 5 последних матчей чемпионата

Пропускает в 11 матчах подряд

В среднем: 1.40 забито и 2.80 пропущено за последние 5 игр

«Аль-Хиляль»

Побеждает в 15 матчах подряд

Забивает в 24 матчах кряду

В среднем: 2.80 забито и 0.80 пропущено за последние 5 игр

Прогноз на матч «Аль-Холуд» – «Аль-Хиляль»

С учетом текущей формы и разницы в классе команд фаворит встречи очевиден. «Аль-Хиляль» стабильно реализует моменты и без проблем наказывает соперников с уязвимой обороной. «Аль-Холуд» способен ответить голом, но вряд ли сможет сдержать давление гостей на протяжении всего матча.

Рекомендованные ставки: