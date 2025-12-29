Введите ваш ник на сайте
«Бернли» – «Ньюкасл»: прогноз и ставки на матч 30 декабря 2025 с коэффициентом 1.70

29 декабря 2025 8:55
Бернли - Ньюкасл
30 дек. 2025, вторник 22:30 | Англия. Премьер-лига, 19 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Ньюкасла»
Сделать ставку

30 декабря в рамках 19 тура английской Премьер-лиги «Бернли» примет «Ньюкасл». Команды находятся в нижней части таблицы и решают разные задачи: хозяева пытаются выбраться из зоны вылета, гости стремятся стабилизировать результаты и оторваться от опасной группы. Статистика последних матчей указывает на проблемы обеих сторон, однако очные встречи говорят в пользу «Ньюкасла».

«Бернли»

«Бернли» в предыдущем туре сыграл вничью с «Эвертоном» (0:0), но серия без побед в чемпионате достигла уже девяти матчей. Команда занимает 19 место и испытывает серьезные трудности в атаке. В последних пяти играх «Бернли» забил всего 4 мяча, а средний показатель результативности составляет 0.80 гола за матч. При этом оборона также нестабильна: 7 пропущенных голов за тот же отрезок и пропуски в 9 из 11 последних матчей турнира.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» уступил «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:1 и также не может выиграть в трех последних турах. Команда идет на 14 месте, однако в атаке выглядит заметно острее соперника. В последних пяти матчах «Ньюкасл» забил 6 голов, в среднем 1.20 за игру. Основная проблема гостей – оборона: команда пропускает в 11 матчах Премьер-лиги подряд, что регулярно лишает ее очков даже при неплохой игре впереди.

Факты о командах

«Бернли»

  • Не выигрывает в 9 последних матчах Премьер-лиги
  • В среднем 0.80 забито и 1.40 пропущено за игру
  • Пропускает в 9 из 11 последних матчей
  • Забивает менее одного гола за матч в последних турах

«Ньюкасл»

  • Побеждает «Бернли» в 5 последних очных матчах
  • Пропускает в 11 матчах чемпионата подряд
  • В среднем 1.20 забито и 1.40 пропущено за игру
  • Забивает «Бернли» в 5 последних встречах

Личные встречи
12% (2)
29% (5)
59% (10)
14
Забитых мячей
28
0.82
В среднем за матч
1.65
1:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  1:4
Самая крупная ничья:  3:3
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Бернли
1 : 3
30.12.2025
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Ньюкасл
2 : 1
06.12.2025
Бернли
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Бернли
1 : 4
04.05.2024
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
2 : 0
30.09.2023
Бернли
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Бернли
1 : 2
22.05.2022
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Ньюкасл
1 : 0
04.12.2021
Бернли
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Ньюкасл
0 : 0
25.08.2021
Бернли
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Бернли
1 : 2
11.04.2021
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Ньюкасл
3 : 1
03.10.2020
Бернли
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Ньюкасл
0 : 0
29.02.2020
Бернли
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Бернли
1 : 0
14.12.2019
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Ньюкасл
2 : 0
26.02.2019
Бернли
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Бернли
1 : 2
26.11.2018
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Ньюкасл
1 : 1
31.01.2018
Бернли
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Бернли
1 : 0
30.10.2017
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Ньюкасл
3 : 3
01.01.2015
Бернли
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Бернли
1 : 1
02.12.2014
Ньюкасл
Показать все

Прогноз на матч «Бернли» – «Ньюкасл»

Обе команды далеки от оптимальной формы, однако «Ньюкасл» выглядит более сбалансированным в атаке и исторически уверенно играет против этого соперника. «Бернли» испытывает серьезные проблемы с реализацией моментов, что снижает шансы хозяев даже на фоне не самой надежной обороны гостей. Ожидается осторожный матч с преимуществом «Ньюкасла» и ограниченным количеством голов.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Ньюкасла» – коэффициент 1.70
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

1.70
Победа «Ньюкасла»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Ньюкасл Бернли
