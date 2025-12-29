30 декабря в рамках 19 тура английской Премьер-лиги «Бернли» примет «Ньюкасл». Команды находятся в нижней части таблицы и решают разные задачи: хозяева пытаются выбраться из зоны вылета, гости стремятся стабилизировать результаты и оторваться от опасной группы. Статистика последних матчей указывает на проблемы обеих сторон, однако очные встречи говорят в пользу «Ньюкасла».

«Бернли»

«Бернли» в предыдущем туре сыграл вничью с «Эвертоном» (0:0), но серия без побед в чемпионате достигла уже девяти матчей. Команда занимает 19 место и испытывает серьезные трудности в атаке. В последних пяти играх «Бернли» забил всего 4 мяча, а средний показатель результативности составляет 0.80 гола за матч. При этом оборона также нестабильна: 7 пропущенных голов за тот же отрезок и пропуски в 9 из 11 последних матчей турнира.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» уступил «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:1 и также не может выиграть в трех последних турах. Команда идет на 14 месте, однако в атаке выглядит заметно острее соперника. В последних пяти матчах «Ньюкасл» забил 6 голов, в среднем 1.20 за игру. Основная проблема гостей – оборона: команда пропускает в 11 матчах Премьер-лиги подряд, что регулярно лишает ее очков даже при неплохой игре впереди.

Факты о командах

«Бернли»

Не выигрывает в 9 последних матчах Премьер-лиги

В среднем 0.80 забито и 1.40 пропущено за игру

Пропускает в 9 из 11 последних матчей

Забивает менее одного гола за матч в последних турах

«Ньюкасл»