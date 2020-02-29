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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Бернли
Ньюкасл - Бернли: обзор матча 29 февраля 2020
Ньюкасл
29.02.2020, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 0
Завершен
Бернли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Бернли
90'
+3
Желтая карточка
Б. Ми
Желтая карточка
Х. Манкильо
88'
Замена
А. Сен-Максимен
️️️️
Жоэлинтон
78'
Желтая карточка
Д. Шелви
71'
64'
Желтая карточка
Д. Тарковски
Желтая карточка
Д. Гэйл
60'
58'
Замена
К. Вуд
️️️️
М. Выдра
39'
Желтая карточка
Ф. Бардсли
Желтая карточка
Д. Роуз
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
Главный тренер
Стив Брюс
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
24
Флориан Лежен
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Бернли
1
Джо Харт
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Крис Вуд
ЦФ
3-2-3-2
39
Дубравка
30
Ритчи
24
Ласселлс
6
Фернандес
3
Роуз
22
Манкильо
14
Хэйден
26
Шелви
34
Гэйл
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
4-1-2-1-2
1
Поуп
27
Бардсли
15
Ми
6
Тарковски
18
Тэйлор
8
Вествуд
4
Корк
29
Хендрик
11
Макнил
16
Родригес
11
Выдра
7
Жоэлинтон
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
7
Жоэлинтон
11
Выдра
9
Вуд
9
Вуд
11
Выдра
Остались в запасе
Ньюкасл
Бернли
1
Карл Дарлоу
ВР
24
Флориан Лежен
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Джо Харт
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
12
Аарон Леннон
ПП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
24
Флориан Лежен
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
Остались в запасе
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Джо Харт
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
12
Аарон Леннон
ПП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Ньюкасл - Бернли
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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