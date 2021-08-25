Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ньюкасл - Бернли
Ньюкасл - Бернли: обзор матча 25 августа 2021
Ньюкасл
25.08.2021, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Бернли
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ньюкасл - Бернли
Замена
М. Альмирон
️️️️
Р. Фрейзер
83'
80'
Желтая карточка
Д. Макнил
79'
Желтая карточка
Н. Коллинс
Замена
Д. Уиллок
️️️️
Д. Гэйл
76'
Замена
А. Сен-Максимен
️️️️
Х. Манкильо
76'
68'
Замена
Э. Барнс
️️️️
Д. Родригес
59'
Замена
Ч. Тэйлор
️️️️
А. Леннон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Бернли
13
Уэйн Хеннесси
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
4
Джек Корк
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Крис Вуд
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Ньюкасл
29
Марк Гиллеспи
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Бернли
1
Уилл Норрис
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
35
Эшли Барнс
ЦФ
20
Льюис Ричардсон
ЦФ
3-2-2-2-1
28
Вудман
22
Манкильо
24
Ласселлс
26
Кларк
18
Льюис
17
Крафт
29
Хендрик
8
Лонгстафф
10
Фрейзер
7
Жоэлинтон
34
Гэйл
4-3-1-2
13
Хеннесси
27
Бардсли
15
Ми
22
Коллинс
33
Питерс
12
Леннон
8
Браунхилл
4
Корк
11
Макнил
16
Родригес
9
Вуд
10
Фрейзер
10
Альмирон
10
Альмирон
10
Фрейзер
34
Гэйл
28
Уиллок
28
Уиллок
34
Гэйл
22
Манкильо
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
22
Манкильо
12
Леннон
18
Тэйлор
18
Тэйлор
12
Леннон
16
Родригес
35
Барнс
35
Барнс
16
Родригес
Остались в запасе
Ньюкасл
Бернли
29
Марк Гиллеспи
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
Главный тренер
Стив Брюс
1
Уилл Норрис
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
20
Льюис Ричардсон
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
29
Марк Гиллеспи
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
Остались в запасе
1
Уилл Норрис
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
20
Льюис Ричардсон
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Ньюкасл - Бернли
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Новости команд
Все
Ньюкасл
Бернли
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+