21 апреля на стадионе «Боллар-Делелис» состоится полуфинальный матч Кубка Франции, в котором «Ланс» примет «Тулузу». Обе команды добрались до этой стадии турнира через драматичные серии пенальти в четвертьфиналах, что говорит о бойцовском характере и кубковом настрое. «Кроваво-золотые» считаются фаворитами благодаря родным стенам и впечатляющей атакующей форме.

«Ланс»

Хозяева подходят к полуфиналу в отличном расположении духа. В последнем туре Лиги 1 команда как раз обыграла «Тулузу» со счeтом 3:2, что даeт психологическое преимущество перед кубковой дуэлью. «Ланс» выиграл четыре последних матча в Кубке Франции и неизменно забивает в этих встречах. Атака хозяев выглядит грозно – 12 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.40 гола за матч. На своeм поле «кроваво-золотые» одержали три победы подряд и намерены продлить эту серию.

«Тулуза»

Гости переживают непростой отрезок. Крупное поражение от «Лилля» (0:4) и неудача в игре с ПСЖ (1:3) обнажили серьeзные проблемы в обороне – 13 пропущенных мячей в пяти последних матчах. В Кубке Франции «Тулуза» также побеждает четыре встречи кряду, но уровень соперников был заметно ниже. Главная проблема фиолетовых – катастрофическая игра в защите: в среднем команда пропускает 2.60 гола за игру в последних пяти матчах.

Факты о командах

«Ланс»

Победа в 3 последних матчах дома

В последних 5 играх забивает в среднем 2.40 гола за игру

Забивает в 22 из 24 последних матчей

Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей против «Тулузы»

«Тулуза»

Проигрывает в 3 последних матчах во всех турнирах

В последних 5 играх пропускает в среднем 2.60 гола за игру

Пропускает в 3 последних матчах

В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру

Прогноз на матч «Ланс» – «Тулуза»

«Ланс» выглядит явным фаворитом этой пары. Команда находится в отличной форме, особенно в атаке, и буквально неделю назад уже обыгрывала «Тулузу» в чемпионате. Гости, напротив, пребывают в игровом кризисе и пропускают в огромных количествах. Фактор домашнего стадиона, кубковый опыт и историческое преимущество в очных встречах должны помочь хозяевам оформить выход в финал.

