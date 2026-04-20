«Ланс» – «Тулуза»: прогноз и ставки на матч 21 апреля 2026 с коэффициентом 1.55

20 апреля 2026 8:18
Ланс - Тулуза
21 апр. 2026, вторник 22:10 | Франция. Кубок, 1/2 финала
21 апреля на стадионе «Боллар-Делелис» состоится полуфинальный матч Кубка Франции, в котором «Ланс» примет «Тулузу». Обе команды добрались до этой стадии турнира через драматичные серии пенальти в четвертьфиналах, что говорит о бойцовском характере и кубковом настрое. «Кроваво-золотые» считаются фаворитами благодаря родным стенам и впечатляющей атакующей форме.

«Ланс»

Хозяева подходят к полуфиналу в отличном расположении духа. В последнем туре Лиги 1 команда как раз обыграла «Тулузу» со счeтом 3:2, что даeт психологическое преимущество перед кубковой дуэлью. «Ланс» выиграл четыре последних матча в Кубке Франции и неизменно забивает в этих встречах. Атака хозяев выглядит грозно – 12 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.40 гола за матч. На своeм поле «кроваво-золотые» одержали три победы подряд и намерены продлить эту серию.

«Тулуза»

Гости переживают непростой отрезок. Крупное поражение от «Лилля» (0:4) и неудача в игре с ПСЖ (1:3) обнажили серьeзные проблемы в обороне – 13 пропущенных мячей в пяти последних матчах. В Кубке Франции «Тулуза» также побеждает четыре встречи кряду, но уровень соперников был заметно ниже. Главная проблема фиолетовых – катастрофическая игра в защите: в среднем команда пропускает 2.60 гола за игру в последних пяти матчах.

Факты о командах

«Ланс»

  • Победа в 3 последних матчах дома
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.40 гола за игру
  • Забивает в 22 из 24 последних матчей
  • Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей против «Тулузы»

«Тулуза»

  • Проигрывает в 3 последних матчах во всех турнирах
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 2.60 гола за игру
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру

Прогноз на матч «Ланс» – «Тулуза»

«Ланс» выглядит явным фаворитом этой пары. Команда находится в отличной форме, особенно в атаке, и буквально неделю назад уже обыгрывала «Тулузу» в чемпионате. Гости, напротив, пребывают в игровом кризисе и пропускают в огромных количествах. Фактор домашнего стадиона, кубковый опыт и историческое преимущество в очных встречах должны помочь хозяевам оформить выход в финал.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ланса» – коэффициент 1.55
  • Индивидуальный тотал «Ланса» больше 1.5

Автор: Орлов Максим
Франция. Кубок Тулуза Ланс
