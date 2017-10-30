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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Ньюкасл
Бернли - Ньюкасл: обзор матча 30 октября 2017
Бернли
30.10.2017, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Ньюкасл
74'
Д. Хендрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Ньюкасл
83'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
М. Диаме
79'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
М. Ритчи
76'
Замена
А. Хэйден
️️️️
А. Перес
Замена
Э. Вествуд
️️️️
С. Дефур
76'
Желтая карточка
Д. Тарковски
75'
ГОЛ! 1:0!
Д. Хендрик
Пас отдал
Й. Берг Гудмундссон
74'
Желтая карточка
Д. Корк
62'
Желтая карточка
Й. Берг Гудмундссон
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Бернли
1
Андерс Линдегаард
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
6
Анри Савье
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
3-5-1-1
1
Поуп
6
Тарковски
15
Ми
38
Лоутон
11
Брэди
16
Дефур
4
Корк
29
Хендрик
7
Гудмундссон
3
Уорд
35
Барнс
3-2-2-1-2
33
Эллиот
24
Ласселлс
2
Йедлин
24
Лежен
22
Манкильо
30
Ритчи
26
Шелви
17
Диаме
30
Атсу
22
Перес
13
Хоселу
16
Дефур
8
Вествуд
8
Вествуд
16
Дефур
22
Перес
14
Хэйден
14
Хэйден
22
Перес
30
Ритчи
23
Мерфи
23
Мерфи
30
Ритчи
17
Диаме
34
Гэйл
34
Гэйл
17
Диаме
Остались в запасе
Бернли
Ньюкасл
1
Андерс Линдегаард
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
6
Анри Савье
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
6
Анри Савье
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Бернли - Ньюкасл
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Тюрф Мур
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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