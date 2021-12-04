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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Бернли
Ньюкасл - Бернли: обзор матча 04 декабря 2021
Ньюкасл
04.12.2021, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Бернли
40'
К. Уилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Бернли
Замена
Д. Мерфи
️️️️
А. Сен-Максимен
90'
+1
Желтая карточка
Х. Манкильо
87'
Замена
Ф. Фернандес
️️️️
М. Альмирон
85'
81'
Замена
Д. Родригес
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
75'
Желтая карточка
Н. Коллинс
75'
Замена
К. Робертс
️️️️
М. Лоутон
ГОЛ! 1:0!
К. Уилсон
Пас отдал
Ф. Шер
40'
32'
Замена
М. Выдра
️️️️
М. Корне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ОП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Бернли
13
Уэйн Хеннесси
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
4-2-2-2
39
Дубравка
18
Льюис
24
Ласселлс
5
Шер
22
Манкильо
26
Шелви
28
Уиллок
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
13
Уилсон
10
Сен-Максимен
4-1-2-2-1
1
Поуп
38
Лоутон
22
Коллинс
6
Тарковски
18
Тэйлор
8
Вествуд
7
Гудмундссон
8
Браунхилл
70
Корне
11
Макнил
9
Вуд
10
Альмирон
6
Фернандес
6
Фернандес
10
Альмирон
10
Сен-Максимен
23
Мерфи
23
Мерфи
10
Сен-Максимен
38
Лоутон
14
Робертс
14
Робертс
38
Лоутон
7
Гудмундссон
16
Родригес
16
Родригес
7
Гудмундссон
70
Корне
11
Выдра
11
Выдра
70
Корне
Остались в запасе
Ньюкасл
Бернли
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ОП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
33
Эрик Питерс
ЦЗ
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бобби Томас
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ОП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Остались в запасе
33
Эрик Питерс
ЦЗ
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бобби Томас
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Ньюкасл - Бернли
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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