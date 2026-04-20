21 апреля на стадионе «Джузеппе Меацца» состоится ответный полуфинальный матч Кубка Италии, в котором миланский «Интер» примет «Комо». Первая встреча завершилась нулевой ничьей, поэтому судьба путeвки в финал остаeтся открытой. «Нерадзурри» являются явным фаворитом противостояния, однако гости уже доказали, что способны навязывать борьбу гранду.
«Интер»
Миланский клуб подходит к ответной встрече в отличном настроении после разгрома «Кальяри» (3:0) в Серии А. Команда демонстрирует впечатляющую результативность – 14 голов в последних пяти матчах, что составляет в среднем 2.80 гола за игру. На своeм поле «нерадзурри» традиционно действуют агрессивно и создают множество моментов. Историческое преимущество над «Комо» также на стороне хозяев – восемь матчей без поражений в очных встречах.
«Комо»
Гости проводят достойный сезон и в Кубке Италии демонстрируют характер. Команда не проигрывает на протяжении трeх последних кубковых матчей и крайне уверенно чувствует себя в гостевых встречах этого турнира – всего одно поражение в 11 последних выездных играх. В атаке «Комо» также хорош: 11 голов за пять последних матчей и средний показатель 2.20 гола за игру. Однако поражение от «Сассуоло» (1:2) в чемпионате указывает на определeнную нестабильность.
Факты о командах
«Интер»
- Не проигрывает в 8 последних матчах против «Комо»
- Победа в 3 последних матчах во всех турнирах
- Забивает в 5 последних матчах подряд
- В последних 5 играх забивает в среднем 2.80 гола за игру
- Забивает в 7 из 8 последних очных матчей против «Комо»
«Комо»
- Не проигрывает в 3 последних матчах Кубка Италии
- Не проигрывает в 9 из 11 последних гостевых матчей в Кубке Италии
- В последних 5 играх забивает в среднем 2.20 гола за игру
- Пропускает в среднем 1.40 гола за игру в последних 5 матчах
- Забивает в 5 из 7 последних матчей
Прогноз на матч «Интер» – «Комо»
После нулевой ничьей в первом матче «Интер» на своeм поле будет играть исключительно на победу. Разница в классе и опыте должна сказаться, особенно учитывая атакующую мощь миланцев в последних встречах. «Комо» наверняка попытается использовать контратаки и стандартные положения, однако сдержать натиск хозяев на «Сан-Сиро» будет крайне сложно. Ожидаем уверенную победу «нерадзурри» с разницей минимум в два мяча.
Рекомендованные ставки
- Победа «Интера» с форой (-1) – коэффициент 2.25
- Индивидуальный тотал «Интера» больше 2