21 апреля на стадионе «Джузеппе Меацца» состоится ответный полуфинальный матч Кубка Италии, в котором миланский «Интер» примет «Комо». Первая встреча завершилась нулевой ничьей, поэтому судьба путeвки в финал остаeтся открытой. «Нерадзурри» являются явным фаворитом противостояния, однако гости уже доказали, что способны навязывать борьбу гранду.

«Интер»

Миланский клуб подходит к ответной встрече в отличном настроении после разгрома «Кальяри» (3:0) в Серии А. Команда демонстрирует впечатляющую результативность – 14 голов в последних пяти матчах, что составляет в среднем 2.80 гола за игру. На своeм поле «нерадзурри» традиционно действуют агрессивно и создают множество моментов. Историческое преимущество над «Комо» также на стороне хозяев – восемь матчей без поражений в очных встречах.

«Комо»

Гости проводят достойный сезон и в Кубке Италии демонстрируют характер. Команда не проигрывает на протяжении трeх последних кубковых матчей и крайне уверенно чувствует себя в гостевых встречах этого турнира – всего одно поражение в 11 последних выездных играх. В атаке «Комо» также хорош: 11 голов за пять последних матчей и средний показатель 2.20 гола за игру. Однако поражение от «Сассуоло» (1:2) в чемпионате указывает на определeнную нестабильность.

Факты о командах

«Интер»

Не проигрывает в 8 последних матчах против «Комо»

Победа в 3 последних матчах во всех турнирах

Забивает в 5 последних матчах подряд

В последних 5 играх забивает в среднем 2.80 гола за игру

Забивает в 7 из 8 последних очных матчей против «Комо»

«Комо»

Не проигрывает в 3 последних матчах Кубка Италии

Не проигрывает в 9 из 11 последних гостевых матчей в Кубке Италии

В последних 5 играх забивает в среднем 2.20 гола за игру

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру в последних 5 матчах

Забивает в 5 из 7 последних матчей

Прогноз на матч «Интер» – «Комо»

После нулевой ничьей в первом матче «Интер» на своeм поле будет играть исключительно на победу. Разница в классе и опыте должна сказаться, особенно учитывая атакующую мощь миланцев в последних встречах. «Комо» наверняка попытается использовать контратаки и стандартные положения, однако сдержать натиск хозяев на «Сан-Сиро» будет крайне сложно. Ожидаем уверенную победу «нерадзурри» с разницей минимум в два мяча.

