«Интер» – «Комо»: прогноз и ставки на матч 21 апреля 2026 с коэффициентом 1.65

20 апреля 2026 8:35
Интер - Комо
21 апр. 2026, вторник 22:00 | Италия. Кубок, 1/2 финала
21 апреля на стадионе «Джузеппе Меацца» состоится ответный полуфинальный матч Кубка Италии, в котором миланский «Интер» примет «Комо». Первая встреча завершилась нулевой ничьей, поэтому судьба путeвки в финал остаeтся открытой. «Нерадзурри» являются явным фаворитом противостояния, однако гости уже доказали, что способны навязывать борьбу гранду.

«Интер»

Миланский клуб подходит к ответной встрече в отличном настроении после разгрома «Кальяри» (3:0) в Серии А. Команда демонстрирует впечатляющую результативность – 14 голов в последних пяти матчах, что составляет в среднем 2.80 гола за игру. На своeм поле «нерадзурри» традиционно действуют агрессивно и создают множество моментов. Историческое преимущество над «Комо» также на стороне хозяев – восемь матчей без поражений в очных встречах.

«Комо»

Гости проводят достойный сезон и в Кубке Италии демонстрируют характер. Команда не проигрывает на протяжении трeх последних кубковых матчей и крайне уверенно чувствует себя в гостевых встречах этого турнира – всего одно поражение в 11 последних выездных играх. В атаке «Комо» также хорош: 11 голов за пять последних матчей и средний показатель 2.20 гола за игру. Однако поражение от «Сассуоло» (1:2) в чемпионате указывает на определeнную нестабильность.

Факты о командах

«Интер»

  • Не проигрывает в 8 последних матчах против «Комо»
  • Победа в 3 последних матчах во всех турнирах
  • Забивает в 5 последних матчах подряд
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.80 гола за игру
  • Забивает в 7 из 8 последних очных матчей против «Комо»

«Комо»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах Кубка Италии
  • Не проигрывает в 9 из 11 последних гостевых матчей в Кубке Италии
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.20 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру в последних 5 матчах
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей

Прогноз на матч «Интер» – «Комо»

После нулевой ничьей в первом матче «Интер» на своeм поле будет играть исключительно на победу. Разница в классе и опыте должна сказаться, особенно учитывая атакующую мощь миланцев в последних встречах. «Комо» наверняка попытается использовать контратаки и стандартные положения, однако сдержать натиск хозяев на «Сан-Сиро» будет крайне сложно. Ожидаем уверенную победу «нерадзурри» с разницей минимум в два мяча.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Интера» с форой (-1) – коэффициент 2.25
  • Индивидуальный тотал «Интера» больше 2

2.25
Победа «Интера» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Италия. Серия А Комо Интер
Другие прогнозы
20.04.2026
16:45
2.07
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Арсенал - Белшина
Победа «Арсенала»
20.04.2026
18:00
3.20
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Шахтер - Полесье
Ничья
20.04.2026
20:00
2.15
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп - Кайсериспор
Победа «Газиантепа»
20.04.2026
21:45
1.88
Италия. Серия А, 33 тур
Лечче - Фиорентина
Обе забьют – да
20.04.2026
22:00
1.65
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Кристал Пэлас - Вест Хэм
Обе забьют – да
21.04.2026
17:30
1.52
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Сочи - Крылья Советов
«Крылья Советов» не проиграет (X2)
