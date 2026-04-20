Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Реал» – «Алавес»: прогноз и ставки на матч 21 апреля 2026 с коэффициентом 2.05

20 апреля 2026 8:15
Реал - Алавес
21 апр. 2026, вторник 22:30 | Испания. Примера, 33 тур
Перейти в онлайн матча
2.05
Индивидуальный тотал «Реала» больше 2.5
Сделать ставку

21 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится матч 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский «Реал» примет «Алавес». Хозяева продолжают погоню за лидером чемпионата, тогда как гости отчаянно сражаются за выживание. Встреча обещает быть результативной, учитывая атакующий потенциал обеих команд и серьeзные проблемы в обороне.

«Реал»

Мадридский клуб подходит к матчу после болезненного вылета из Лиги чемпионов от «Баварии» (3:4 в гостях), что стало серьeзным ударом по амбициям команды. В Ла Лиге «сливочные» также не впечатляют стабильностью – ничья с «Жироной» (1:1) и поражение от «Мальорки» (1:2) говорят о потере концентрации. За последние пять матчей «Реал» пропустил 11 мячей, что совершенно нетипично для команды такого уровня. Килиан Мбаппе с 41 голом в 42 матчах остаeтся главной ударной силой и способен в одиночку решить исход встречи.

«Алавес»

Баскский коллектив борется за сохранение прописки в элите и демонстрирует характер в каждом матче. Команда не проигрывает на протяжении четырeх последних туров, а яркая ничья с «Реал Сосьедадом» (3:3) подтвердила атакующий потенциал гостей. За последние пять игр «Алавес» забил 12 голов – показатель, достойный еврокубковых амбиций. Однако оборона остаeтся ахиллесовой пятой: 12 пропущенных мячей за тот же отрезок и 16 матчей подряд без сухих ворот.

Факты о командах

«Реал»

  • Победа в 8 последних очных матчах против «Алавеса»
  • Забивает в 12 последних матчах против этого соперника
  • Пропускает в 8 последних матчах Ла Лиги
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 2.20 гола за игру
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей дома в Ла Лиге

«Алавес»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах Ла Лиги
  • Забивает в 5 последних матчах подряд
  • Пропускает в 16 последних матчах Ла Лиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.40 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 2.40 гола за игру

Прогноз на матч «Реал» – «Алавес»

«Реал» является безоговорочным фаворитом встречи, особенно на «Бернабеу». Историческое доминирование над «Алавесом» (восемь побед подряд в очных встречах) и индивидуальное мастерство Мбаппе должны сделать своe дело. Однако текущая форма обороны хозяев оставляет желать лучшего, а гости пребывают в отличном атакующем тонусе. Скорее всего, мы увидим результативный футбол с обилием моментов у обеих ворот, где класс «Реала» в итоге скажется.

Рекомендованные ставки

  • Индивидуальный тотал «Реала» больше 2.5 – коэффициент 2.05
  • Обе забьют – да

Автор: Орлов Максим
Испания. Примера Алавес Реал
Другие прогнозы
20.04.2026
16:45
2.07
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Арсенал - Белшина
Победа «Арсенала»
20.04.2026
18:00
3.20
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Шахтер - Полесье
Ничья
20.04.2026
20:00
2.15
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп - Кайсериспор
Победа «Газиантепа»
20.04.2026
21:45
1.88
Италия. Серия А, 33 тур
Лечче - Фиорентина
Обе забьют – да
20.04.2026
22:00
1.65
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Кристал Пэлас - Вест Хэм
Обе забьют – да
21.04.2026
17:30
1.52
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Сочи - Крылья Советов
«Крылья Советов» не проиграет (X2)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 