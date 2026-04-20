21 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится матч 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский «Реал» примет «Алавес». Хозяева продолжают погоню за лидером чемпионата, тогда как гости отчаянно сражаются за выживание. Встреча обещает быть результативной, учитывая атакующий потенциал обеих команд и серьeзные проблемы в обороне.

«Реал»

Мадридский клуб подходит к матчу после болезненного вылета из Лиги чемпионов от «Баварии» (3:4 в гостях), что стало серьeзным ударом по амбициям команды. В Ла Лиге «сливочные» также не впечатляют стабильностью – ничья с «Жироной» (1:1) и поражение от «Мальорки» (1:2) говорят о потере концентрации. За последние пять матчей «Реал» пропустил 11 мячей, что совершенно нетипично для команды такого уровня. Килиан Мбаппе с 41 голом в 42 матчах остаeтся главной ударной силой и способен в одиночку решить исход встречи.

«Алавес»

Баскский коллектив борется за сохранение прописки в элите и демонстрирует характер в каждом матче. Команда не проигрывает на протяжении четырeх последних туров, а яркая ничья с «Реал Сосьедадом» (3:3) подтвердила атакующий потенциал гостей. За последние пять игр «Алавес» забил 12 голов – показатель, достойный еврокубковых амбиций. Однако оборона остаeтся ахиллесовой пятой: 12 пропущенных мячей за тот же отрезок и 16 матчей подряд без сухих ворот.

Факты о командах

«Реал»

Победа в 8 последних очных матчах против «Алавеса»

Забивает в 12 последних матчах против этого соперника

Пропускает в 8 последних матчах Ла Лиги

В последних 5 играх пропускает в среднем 2.20 гола за игру

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей дома в Ла Лиге

«Алавес»

Не проигрывает в 4 последних матчах Ла Лиги

Забивает в 5 последних матчах подряд

Пропускает в 16 последних матчах Ла Лиги

В последних 5 играх забивает в среднем 2.40 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 2.40 гола за игру

Прогноз на матч «Реал» – «Алавес»

«Реал» является безоговорочным фаворитом встречи, особенно на «Бернабеу». Историческое доминирование над «Алавесом» (восемь побед подряд в очных встречах) и индивидуальное мастерство Мбаппе должны сделать своe дело. Однако текущая форма обороны хозяев оставляет желать лучшего, а гости пребывают в отличном атакующем тонусе. Скорее всего, мы увидим результативный футбол с обилием моментов у обеих ворот, где класс «Реала» в итоге скажется.

Рекомендованные ставки