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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Ньюкасл
Бернли - Ньюкасл: обзор матча 14 декабря 2019
Бернли
14.12.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Ньюкасл
58'
К. Вуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Ньюкасл
Замена
Д. Родригес
️️️️
К. Вуд
85'
80'
Замена
Й. Муто
️️️️
К. Атсу
71'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
Й. Виллемс
59'
Желтая карточка
Э. Кэрролл
ГОЛ! 1:0!
К. Вуд
Пас отдал
Э. Вествуд
58'
41'
Желтая карточка
Жоэлинтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Бернли
1
Джо Харт
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
24
Флориан Лежен
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Поуп
33
Питерс
15
Ми
6
Тарковски
27
Бардсли
8
Вествуд
4
Корк
29
Хендрик
11
Макнил
35
Барнс
9
Вуд
3-2-2-2-1
39
Дубравка
15
Виллемс
5
Шер
6
Фернандес
22
Манкильо
14
Дамметт
8
Лонгстафф
14
Хэйден
7
Жоэлинтон
30
Атсу
9
Кэрролл
9
Вуд
16
Родригес
16
Родригес
9
Вуд
30
Атсу
11
Муто
11
Муто
30
Атсу
15
Виллемс
34
Гэйл
34
Гэйл
15
Виллемс
Остались в запасе
Бернли
Ньюкасл
1
Джо Харт
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
33
Роб Эллиот
ВР
24
Флориан Лежен
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
Остались в запасе
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
33
Роб Эллиот
ВР
24
Флориан Лежен
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Бернли - Ньюкасл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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