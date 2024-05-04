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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Ньюкасл
Бернли - Ньюкасл: обзор матча 04 мая 2024
Бернли
04.05.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
1 : 4
Завершен
Ньюкасл
86'
Д. О'Ши
19'
К. Уилсон
35'
Ш. Лонгстафф
40'
Б. Гимарайнс
55'
А. Исак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бернли - Ньюкасл
ГОЛ! 1:4!
Д. О'Ши
Пас отдал
Й. Берг Гудмундссон
86'
85'
Замена
М. Ритчи
️️️️
Э. Гордон
Замена
Д. Фофана
️️️️
Л. Фостер
85'
Замена
З. Амдуни
️️️️
Д. Браунхилл
85'
76'
Замена
М. Альмирон
️️️️
А. Исак
76'
Замена
Жоэлинтон
️️️️
Ш. Лонгстафф
72'
Желтая карточка
Э. Андерсон
68'
Замена
Э. Андерсон
️️️️
Д. Мерфи
68'
Замена
Х. Барнс
️️️️
К. Уилсон
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
Я. Брун-Ларсен
62'
55'
ГОЛ! 0:4!
А. Исак
Пас отдал
Д. Мерфи
52'
Пенальти не реализован!
А. Исак
Желтая карточка
Д. Браунхилл
51'
Замена
Х. Экдаль
️️️️
М. Эстеве
45'
40'
ГОЛ! 0:3!
Б. Гимарайнс
Пас отдал
Э. Гордон
Желтая карточка
М. Эстеве
37'
35'
ГОЛ! 0:2!
Ш. Лонгстафф
Пас отдал
Д. Мерфи
19'
ГОЛ! 0:1!
К. Уилсон
18'
Желтая карточка
К. Уилсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
26
Дара О'Ши
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
2
Витиньо
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
3
Максим Эстеве
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
8
Джош Браунхилл
(К)
ЦП
9
Лайл Фостер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
33
Дэн Берн
(К)
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
3
Льюис Холл
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Бернли
1
Джеймс Траффорд
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
31
Майк Трезор
АП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
27
Давид Фофана
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
7
Жоэлинтон
АП
10
Джо Уайт
АП
5
Эллиот Андерсон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
3-1-3-2-1
49
Мурич
22
Ассиньон
26
О'Ши
2
Витиньо
16
Берге
3
Эстеве
24
Каллен
8
Браунхилл
28
Одобер
7
Брун-Ларсен
9
Фостер
3-3-2-2
39
Дубравка
17
Крафт
33
Берн
2
Ливраменто
3
Холл
39
Гимарайнс
8
Лонгстафф
23
Мерфи
10
Гордон
13
Уилсон
9
Исак
3
Эстеве
18
Экдаль
18
Экдаль
3
Эстеве
7
Брун-Ларсен
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
7
Брун-Ларсен
8
Браунхилл
11
Амдуни
11
Амдуни
8
Браунхилл
9
Фостер
27
Фофана
27
Фофана
9
Фостер
10
Гордон
30
Ритчи
30
Ритчи
10
Гордон
13
Уилсон
11
Барнс
11
Барнс
13
Уилсон
8
Лонгстафф
7
Жоэлинтон
7
Жоэлинтон
8
Лонгстафф
23
Мерфи
5
Андерсон
5
Андерсон
23
Мерфи
9
Исак
10
Альмирон
10
Альмирон
9
Исак
Остались в запасе
Бернли
Ньюкасл
1
Джеймс Траффорд
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
31
Майк Трезор
АП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
1
Ник Поуп
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
10
Джо Уайт
АП
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
31
Майк Трезор
АП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
16
Джей Родригес
ЦФ
Остались в запасе
1
Ник Поуп
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
10
Джо Уайт
АП
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Бернли - Ньюкасл
2
2
Всего ударов по воротам
17
23
Удары в створ
5
11
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
11
Нарушения
8
8
Количество передач
415
470
Сейвы
7
4
Точность передач %
77
80
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
9
15
Удары из-за пределов штрафной
8
8
xG (ожидаемые голы)
1.08
3.58
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Тюрф Мур
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